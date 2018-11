V 18 letech dostal leukémii. Bude to mít šťastný konec, říká Honza

Jsem Honza, studuji gymnázium v Plzni a během pár okamžiků se mi změnil celý život. Onemocněl jsem akutní myeloidní leukémií. To je začátek příběhu osmnáctiletého Honzy. Kluka, jehož bezstarostný život se stal příběhem starostí, bolesti a strachu.



Začalo to jako běžná angína. Jenže ta se po vyšetření lékařů změnila v zákeřnou nemoc. “Byl to takový šok. Myslím, že Honzík to zvládal líp než já. Já jsem se rozplakala a Honzík byl hodně statečný, takže mě objímal a říkal mami, to bude dobrý,“ popsala Honzova maminka Hana Bryndová.



“Člověk si uvědomí strašně moc věcí, když takhle onemocní v mladém věku, tak si vlastně mnohem líp umím představit cenu lidského život,“ řekl Honza. Léčba trvá rok a půl, z toho první půlrok Honza strávil celý v nemocnici. Aktuálně je několik měsíců po transplantaci kostní dřeně.



Honza má stále nízkobakteriální stravu. Jídlo musí jíst pouze čerstvé a nesmí se znovu ohřívat. Nejen to rodině pomáhají hradit Dobří andělé. “Díky nim jsme mohli jezdit za Honzíkem, protože jen benzín nás ty první měsíce stál kolem osmi tisíc. A to je tak veliká částka, že bychom ji nemohli sami zvládnout,“ vzpomíná Honzova maminka.



Honza má za sebou těžké životní období, ale ani zákeřná nemoc mu nesebrala chuť žít. “Rozhodl jsem se, že tento příběh bude mít šťastný konec,“ prohlásil.



Dobrým andělem se můžete stát i vy, stačí se pouze registrovat na internetových stránkách www.dobryandel.cz.