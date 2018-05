V babyboxu našli Ilonku: Pupečník měla přerušený sponou do vlasů!

Personál přerovské nemocnice objevil v pondělí ráno v tamním babyboxu novorozence. Holčička, která dostala jméno Ilona, měla pupečník přerušený dámskou sponou do vlasů. Dítě však bylo v pořádku, zdravé a oblečené.

Novorozené děvčátko je v pořadí třetím dítětem, kterého objevili v přerovském babyboxu. "Ilonka je sedmé letošní děťátko. Skóre holky versus kluci zvýšila na 96:73," uvedl zakladatel sítě babyboxů Ludvík Hess.

Kdo novorozenou holčičku do schránky odložil, není jasné. U dívky nebyl žádný dopis ani vzkaz. Malá Ilonka byla po porodu ošetřena velice netradičním způsobem. "Spona do vlasů na pupečníku, to tu ještě nebylo," tvrdí Hess.

Jeho úložné schránky už zachránily život 169 novorozencům. První z nich byl instalován v pražském Hloubětíně v roce 2005. Babyboxy se pak rychle rozšířily a v současnosti jich je na území České republiky už 74. Další schránka se otevře v jihlavské nemocnici už ve středu. V plánu pak jsou ještě nové zařízení v Boskovicích a Písku.

Naposledy se dětský pláč ozval v babyboxu koncem dubna v Pardubicích. Personál nemocnice tehdy objevil novorozeného chlapce zabaleného pouze do pánského trička. Zdravotníci mu následně dali jméno Pavel.