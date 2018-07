V babyboxu v Břeclavi našli Pavla! Vážil dvě kila a byl podchlazený

Další miminko vyzvedli z babyboxu lékaři. Tentokrát to bylo v Břeclavi, kde se jedná o první případ. Chlapečka našli v neděli ráno a dostal jméno Pavel.

Chlapeček se narodil brzy ráno a do babyboxu byl umístěn s pupečníkem ošetřeným sponkou. "Do babyboxu byl umístěn v 7 hodin a 27 minut,“ uvedl na Facebooku zakladatel babyboxů Ludvík Hess.

Miminko vyndal z babyboxu lékař Pavel Vajčner a miminko tak dostalo jméno po něm. "Váží 2 200 gramů a měří 46 cm a kromě toho, že byl lehce podchlazený, je zcela v pořádku. Zavolal mi to doktor ve službě Pavel Vajčner, který klučíka z babyboxu osobně vyjmul. Na oplátku jsem mu sdělil, že se chlapeček jmenuje Pavel, samozřejmě po něm. Milý doktor měl radost a prý by se nebránil, ani kdyby to byl Pavel Vajčner,“ popsal Hess.

Pavel je letos už 11. miminko, které bylo do babyboxu umístěno. "Skóre kluci versus holky posunul na 74:99, kluci beznadějně prohrávají,“ dodal Hess s tím, že usilovně pracuje na zřízení nového babyboxu, tentokrát ve Vsetíně, kde se tomu podle něj nemocnice zatím urputně brání. Hess se však domluvil se starostou města a pracovníky Azylového domu pro ženy a matky a vsetínský babybox by měl být zprovozněn 27. září.