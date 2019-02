V babyboxu v Klatovech našli holčičku! Dostala netradiční jméno

Třetí letošní dítě našli v sobotu v babyboxu. Maximálně den starou holčičku někdo odložil v Klatovech. Babybox v západočeském městě na jaře oslaví 10 let provozu. Je to první případ, kdy do něj dítě někdo uložil. Holčička dostala jméno Leopolda.