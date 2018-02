V bance našli lupiče s rukama od krve! Ke zločinu ho dovedly hlasy

Mladý muž se v noci na úterý pokusil vykrást banku nedaleko pražského metra Háje - a to jen s kamenem v ruce. Do budovy se skutečně dostal, úspěšný ale nebyl. Policie ho na místě zadržela.

"Hlasy mi řekly, že to udrží naši rodinu pohromadě." Těmito slovy se hájil zloděj, který po půlnoci vnikl do banky v Praze. Policejní hlídka ho zadržela ve chvíli, kdy si odnášel lup z budovy. Na místo okamžitě vyrazila i posila.

Muž se nesnažil být příliš nenápadný. Z banky se ozývalo řinčení skla, na pomoc si totiž vzal kámen. Tím nejdříve překonal první vstupní dveře, které se pravděpodobně nárazem otevřely. Pak se mu podařilo rozbít dveře vedoucí přímo do banky, informuje Aktu.cz.

Posbíral vše, co našel na stolech a snažil se vloupat do bankomatu. A také za pomocí kamenu. Když ho hlídka zadržela, měl na rukou krev. Zranění na rukou si způsobil sám, když se do banky dobýval. Ošetření odmítl.





Ze háběrů z místa je patrné, že muž nebyl příliš při smyslech. Mohl být pod vlivem drog. Policisté mladíka odvezli na místní oddělení Jižní město. Zimu pravděpodobně stráví v teple vezeňské cely.