V Brně vymysleli unikátní dotaci! Město pošle peníze na veřejná WC

V Brně je nedostatek veřejných toalet a tak město vymyslelo elegantní řešení. Radnice bude dávat dotace restauracím a kavárnám, které lidi pustí na záchod zdarma. Jedna z městských částí už na to vyhradila dokonce 500 tisíc korun, které rozdělí mezi 46 podniků.

Takovou dotaci ještě nevymyslela ani Evropská unie. Brnu chybí toalety a tak se mohou hlásit první hospodští, restauratéři a kavárníci, kteří dobrovolně otevřou dveře všem potřebným.

Prakticky to bude fungovat tak, že radnice rozdělí půlmilionový balíček mezi šestačtyřicet podniků, ze kterých obratem vyrobí veřejné toalety.

Každá kavárna, která do projektu vstoupí, bude muset mít označení WC zdarma. Za to dostane velmi lákavou dotaci 27 korun denně. Majiteli to bude stačit tak na čtyři roličky toaletního papíru.

Jestli někdo na takovou nabídku kývne, je zatím ve hvězdách. Jisté je, že za stejnou částku mohla radnice celoročně pronajímat třeba devět mobilních toalet, což by množství veřejných záchodků v této městské části téměř zdvojnásobilo.

"Cílem je podpořit provozovatele, kteří už tuto službu umožňují v současné době," řekl TV Nova tajemník městské části Brno-střed Petr Štika.

Dotační program odstartuje koncem měsíce a úřad už vybírá vhodné nápisy srozumitelné všem národnostem. Radnice si slibuje, že kavárenské toalety usnadní výlety ve městě hlavně turistům.

Zatím to vypadá že dotace na toalety by se mohla dostat na žebříček těch nejbizarnějších příspěvků z veřejných peněz. Na úplné špici je zatím čichová mapa Brna. Stála čtyřicet tisíc a svět si dodnes láme hlavu, k čemu ta věc vlastně slouží.