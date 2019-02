V bytě v Opavě unikal plyn. V nemocnici skončilo pět lidí

Pět lidí se v neděli přiotrávilo oxidem uhelnatým v bytě v Opavě. Na místě zasahovali hasiči i záchranná služba, všechny zraněné zdravotníci transportovali do nemocnice.

Moravskoslezští hasiči zasahovali spolu s posádkami záchranné služby v neděli půl hodiny po poledni v jednom z bytů v Opavě. Pět osob se tam nadýchalo uniklého oxidu uhelnatého. "Po příjezdu na místo události se již zdravotníci starali o jednu osobu v bezvědomí. Hasiči i přes probíhající přirozené odvětrání naměřili v koupelně koncentraci ve výši 130 ppm," sdělil mluvčí moravskoslezských hasičů Jakub Kozák.

"Patnáctiletá dívka byla blízkými objevena v koupelně, v níž se rovněž nalézal plynový spotřebič, v bezvědomí. Po příjezdu na místo události a vstupu do bytu, začalo záchranářům ihned alarmovat čidlo detekující přítomnost smrtelně nebezpečného oxidu uhelnatého. Po urychleném vynesení pacientky z nebezpečného prostoru, zahájili záchranáři poskytování přednemocniční neodkladné péče. Dívka se nalézala ve stavu přímo ohrožujícím její život, musela být zaintubována a převedena na přístrojem řízenou ventilaci. Po podání léků a dalších opatřeních ji pozemní posádky přepravily do nemocnice v Ostravě," sdělil Lukáš Humpl, tiskový mluvčí moravskoslezských záchranářů.

"Ošetřit bylo nezbytné také další čtyři osoby, které se v zamořeném prostoru nalézaly: dva chlapce ve věku 14 a 17 let, jedenáctiletou dívku a sedmačtyřicetiletého muže. Děti byly předány do péče dětského, muž interního oddělení opavské Slezské nemocnice. Stav ostatních čtyř pacientů se jevil jako lehčí, až středně závažný, všichni byli při vědomí," dodal Humpl

Hasiči následně pomáhali zdravotníkům s ošetřování zraněných osob, podávali kyslík k dýchání. Do nemocnice bylo poté odvezeno všech pět obyvatel bytu. "Zasahující jednotka v průběhu zásahu uzavřela přívod plynu do spotřebiče a vyloučila ho z užívání až do provedení odborné kontroly," doplnil Kozák.

Oxid uhelnatý je hořlavý, bezbarvý, jedovatý plyn. Mezi hasiči bývá nazýván tichým zabijákem, není totiž ani vidět ani cítit a již při velice malých koncentracích se pevně navazuje na krevní barvivo namísto kyslíku. Krví je pak roznášen po celém těle, vytlačuje kyslík a dochází k tragické otravě. ”Tento plyn zaujímá první místo mezi náhodnými otravami v Evropě,” upozorňují hasiči.