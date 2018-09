V bytovce žijí půlmetroví potkani! Lidé se bojí jít i na záchod

Noční můra v prešovské bytovce! Jen před třemi měsíci se dvě rodiny nastěhovaly do nových bytů a už řeší hodně nepříjemný problém. V bytě kromě nich žijí také půlmetroví potkani.

„Deratizér řekl, že potkan umí vyskočit do dvou metrů a skáče po krku,“ líčil obyvatel bytovky Jozef pro tvnoviny.sk. Bojí se jít do koupelny a v noci nemůžou spát. Cupitání potkanů je slyšet nejvíc večer, kdy se dům utiší. Jejich počet odhadují na více než sto zvířat.

Potkany poprvé viděli před dvěma týdny na stoupačkách. Teď je slyší běhat i uvnitř sníženého stropu na chodbě. Slyšet je i pískot mláďat. „Hryžou, lezou nahoru a dolů, dostanou se pod strop a lezou tudy do společných prostor a na chodbu přes stoupačky,“ stěžuje si obyvatelka Simona.

Na stropě jsou vidět fleky od výkalů, ohlodané stěny i pěnová výplň, kterou tam před několika dny instalovali dělníci.

Příšerný pohled se paní Simoně vyskytl ve chvíli, kdy uviděla potkana v záchodové míse. „Rychle jsem ji zavřela a přiklopila těžkými věcmi, aby se mi nedostal do bytu a od té doby to dělám každý den. I tak otvírám dveře do koupelny se strachem, že na mě vyskočí,“ popisuje paní Simona. „Bojíme se normálně sednout na záchod. Člověk jde udělat potřebu a kouká, jestli odtud nevyskočí,“ doplňuje Jozef.

Správkyně domu je údajně na léčení, takže se s ní nelze spojit, aby situaci řešila. Nájemníci si tak pozvali deratizéry zatím na své náklady, ale jestli se jim podaří problém s potkany vyřešit, je zatím nejisté. V domě prý tito obtížní hlodavci žijí střídavě už několik let. Návnady zatím nezabraly a potkany je slyšet dál.

Podívejte se na reportáž TV Markíza z místa: