V Českém Švýcarsku vysbírali obří pytle odpadu. Připlaval po řece

Národní park České Švýcarsko je domovem celé řady chráněných zvířat a rostlin. Naposledy se tady usadili dokonce i vlci. Když se ale přijdou napít k řece, je velká šance, že spolknou něco plastového.

"V této vlně jsme uklidili asi 15 pytlů odpadu. Zejména PET lahví, nejrůznějších polystyrenů, ale byly tam i nebezpečné odpady, jako třeba plechovky od barev," informoval Tomáš Salov, mluvčí Národního parku České Švýcarsko.

Zaměstnanci parku si navlékli brodicí kalhoty, gumáky a vyrazili do ledové vody. Ročně to dělají několikrát. Tentokrát prý ale vytáhli největší množství za poslední roky.

"Množství je opravdu o něco větší, protože bylo v loňském roce sucho, tak odpadky dlouho žádná voda nepřinesla, tak teď jsme dostali vysloveně haldu odpadu," doplnil Salov.

Podle odborníků je zachycený odpad jen zlomkem toho, co pak řeky odnesou do Německa, potažmo až dál do moře. Podle pracovníků parku lidé často zakládají v okolí řeky černé skládky, když se pak zvedne hladina, spláchne je to. Často pak prý celé pytle s odpadky hází do řek lidé sami nebo je z přeplněných popelnic do vody sfoukne vítr.