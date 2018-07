V Česku bude horko jako u moře! Pozor, někde ale dál hrozí povodně

Čeká nás tropický týden, během kterého se nejvyšší denní teploty mohou vyšplhat i na 31 °C. Vyplývá to z týdenní předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Ten zároveň varuje, že výstraha před vydatnými lijáky ale nadále platí - v současné době ještě pro čtyři kraje - a to nejméně do čtvrtečního večera.

"Do pátku očekáváme na návětří hor na severu a severovýchodě trvalejší a vydatnější srážky. Nejvyšší srážkové úhrny v období od středy do pátečního rána jsou předpokládány na severozápadním návětří Jeseníků a Beskyd. V těchto oblastech očekáváme srážkové úhrny kolem 80 mm za 48 hodin, na hřebenech Beskyd kolem 120 mm za 48hod," informoval ČHMÚ.

Aktuálně se výstraha týká čtyř krajů - Pardubického, Zlínského, Olomouckého a Moravskoslezského. V poslední zmiňované oblasti platí až do odvolání dokonce povodňová pohotovost.

První stupeň povodňové aktivity přesáhly některé toky už během středy. Hladina se zvýšila na Ondřejnici, Olečné, Lučině a Ropičance. Riziko může hrozit i na některých větších řekách v podhůří.

Aktuální výstrahy:

Pardubický kraj

- velmi vydatný déšť od 18.07.2018 14:00 do 19.07.2018 18:00

Zlínský kraj

- velmi vydatný déšť od 18.07.2018 14:00 do 20.07.2018 11:00

Olomoucký kraj

- velmi vydatný déšť od 18.07.2018 14:00 do 19.07.2018 18:00

- povodňová bdělost od 18.07.2018 14:00 do odvolání

Moravskoslezský kraj

- extrémní srážky od 18.07.2018 14:00 do 20.07.2018 11:00

- povodňová pohotovost od 18.07.2018 18:00 do odvolání

- velmi vydatný déšť od 18.07.2018 14:00 do 20.07.2018 11:00

- velmi vydatný déšť od 18.07.2018 14:00 do 19.07.2018 18:00

- povodňová bdělost od 18.07.2018 14:00 do odvolání

Podívejte se na ranní předpověď počasí:

Týdenní předpověď

Čtvrtek

V noci v severovýchodní polovině území oblačno až zataženo, místy občasný déšť, na severovýchodě četnější a na návětří hor i vydatnější s úhrny 10 až 50 mm, v jihozápadní polovině území polojasno až skoro jasno. Přes den polojasno až skoro jasno, ojediněle při zvětšené oblačnosti přeháňky, v severovýchodní polovině území oblačno až zataženo, místy občasný déšť nebo přeháňky, ojediněle bouřky, na návětří hor i srážky trvalejší a vydatnější s úhrny 10 až 35 mm. K večeru částečné ubývání srážek a oblačnosti. Nejnižší noční teploty

17 až 13 °C, na západě až 11 °C. Nejvyšší denní teploty 24 až 29 °C, v severovýchodní polovině území 18 až 23 °C, v 1000 m na horách kolem 14 °C, v Krušných horách a na Šumavě kolem 20 °C. V noci mírný severozápadní vítr 3 až 7 m/s, na Vysočině a jižní Moravě zpočátku místy s nárazy kolem 15 m/s, v západní polovině Čech postupně jen slabý vítr do 3 m/s. Přes den mírný severozápadní vítr 2 až 6 m/s.

Pátek

Jasno až polojasno, na severovýchodě a východě zpočátku oblačno až zataženo a místy déšť nebo přeháňky. Nejnižší noční teploty 16 až 12 °C. Nejvyšší denní teploty 26 až 30 °C, na severovýchodě a východě kolem 23 °C. Mírný severozápadní až severní vítr 2 až 6 m/s.

Sobota

Polojasno, během odpoledne až oblačno a místy přeháňky, ojediněle bouřky. Srážky zejména na západě a jihu území. Nejnižší noční teploty 16 až 12 °C. Nejvyšší denní teploty 27 až 31 °C. Slabý proměnlivý vítr 1 až 4 m/s.

Neděle

Polojasno až oblačno, místy přeháňky nebo bouřky. Nejnižší noční teploty 17 až 13 °C. Nejvyšší denní teploty 25 až 29 °C. Mírný severní vítr 2 až 6 m/s.

Pondělí

Polojasno, během dne při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle přeháňky nebo bouřky. Nejnižší noční teploty 16 až 12 °C. Nejvyšší denní teploty 24 až 28 °C. Mírný severní vítr 2 až 6 m/s.

Úterý až čtvrtek

Polojasno, při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle přeháňky nebo bouřky. Nejnižší noční teploty 17 až 12 °C. Nejvyšší denní teploty 24 až 29 °C, postupně až 31 °C.