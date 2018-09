V Česku chátrají stovky staveb, které patří státu! Nikdo se nestará

Je to tajemné místo. A v některých pavilónech kdysi vyhlášené léčebny v Kostelci nad Černými Lesy jsou stále vidět odlesky zašlé slávy. Ve dvacátých letech minulého století byste v celém Československu lepší plicní sanatorium nenašli. Tisíce pacientů s tuberkulózou tu léčili tehdejší naprosté lékařské kapacity. Pracovali tu i rodiče pana Bohaty. "Tatínek po válce dělal nočního vrátného a maminka pracovala v kuchyni, pak si udělala kurz na zdravotní sestru,“ vypráví kronikář a pamětník Jiří Bohata.

"Za 2. světové války tady byli nacisti, za okupace Sovětskou armádou tady byla nemocnice střední skupiny sovětských vojsk,“ popisuje Kostelce nad Černými lesy Jan Černý. Teď už jsou ale ze sanatoria jen ruiny. Rozlehlý areál už 20 let chátrá. Rozpadající se budovy jsou útočištěm pro bezdomovce a narkomany. Místním to rve srdce.

Město na rozsáhlou odhadem 150milionovou rekonstrukci nemá peníze a 42hektarový areál nechce ani nikdo koupit. Z peněženky by musel vytáhnout skoro 34 miliónů korun. Co bude dál, se neví.

Podobný osud potkal třeba i část bývalých kasáren v Pístově u Jihlavy. Chátrají tu už takto více než 10 let. Město neví, co s nimi. Jednu chvíli se například uvažovalo o tom, že by v lokalitě soukromý investor postavil silniční závodní okruh pro Formule 1 nebo věznici. Všechny vize a plány ale zatím zkrachovaly.

V Česku je skoro 2500 podobně zchátralých objektů a areálů, se kterými si stát potažmo kraje a města neví rady. Mezi nimi jsou třeba i bývalé slavné pražské automobilové závody Klementa Gottwalda nebo zámek v Chotýšanech.