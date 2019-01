V Česku chybí důležitý lék na srdce! Výpadky má zarazit novela

Do Česka míří další várka chybějícího léku na srdce Digoxin. Ten je v Česku pro pacienty nedostupný od 10. prosince. První várku - šest tisíc balení - už některé lékárny dostaly minulý týden. To ale nestačilo a na řadu pacientů se vůbec nedostalo. Během týdne by do Česka mělo dorazit dalších deset tisíc balení. Lékárny a pacienty ale trápí nedostatek i dalších léků.