V Česku chybí tisíce lékařů. Nejvíc trpí vesnice, lidé musejí dojíždět!

V České republice chybějí tisíce lékařů. Hlavně na venkově nejsou praktici ani zubaři. Společnost všeobecného lékařství zjišťovala, za jakých podmínek by mladí absolventi šli pracovat na vesnici a zjistila, že je pro ně důležité, aby tam měli pracovní uplatnění i jejich partneři.

Třeba ve Štokách na Havlíčkobrodsku chybí zubař už pěkně dlouho, přitom ordinaci tady, na zdravotním středisku už má dávno připravenou.

"Oslovili jsme řadu lékařů a vypadá to, že mít praxi na malém městě pro ně není výnosné, takže raději jdou do větších měst, kde je lepší klientela," povzdychne si starosta Pavel Královec.

Zubař chybí ve Štokách už čtvrtým rokem. Dávno už neplatí, že doktorů je málo jen v pohraničí, problémy jsou prakticky všude kromě Prahy a dalších velkých měst. Lékaři chybějí například v turisty oblíbeném Vranově nad Dyjí, Bítově nebo v Olešnici. Nedostatek lékařů trvá v Česku už řadu let.

Za uplynulých deset let se situace nezlepšila, navíc podle odhadů v roce 2020 bude chybět téměř sedm a půl tisíce lékařů. Společnost všeobecného lékařství zjišťovala, co by mladé doktory přimělo přesunout se na venkov.

Nejčastěji zaznívaly obavy o zaměstnání partnera či partnerky a také o sehnání ubytování.

Řada budoucích praktických lékařů by uvítala také finanční injekci pro rekonstrukci ordinace. O tom, jak dostat lékaře na venkov, budou praktičtí lékaři diskutovat na kongresu, který začíná ve středu.