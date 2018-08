V Česku jsou i zelené ostrůvky. Tady sucho neznají. MAPA

Více než 90% rozlohy České republiky trápí extrémní sucho. Jsou ovšem místa, kde o vodu nouze není. Je jich ale jen pár na východě při hranici se Slovenskem, na Jesenicku, nebo na jihu Čech.

"Problémy zatím nemáme, když se podíváme kolem sebe, máme dostatečné množství zeleně, tráva nám zatím roste," řekl TV Nova Miroslav Koňařík, starosta Velkých Karlovic, jedné z mála obcí, kde problémy nejsou.

Jako by Velké Karlovice ani nebyly součástí České republiky léta 2018. Farmáři tu nemají nouzi o seno na zimu. Zásoby jsou u každého statku a další se suší.

Zdroj: TV Nova Bílá místa na mapě označují oblasti, kde nejsou problémy se suchem

Chybět tu nebude ani vlastnoručně vypěstovaná zelenina na zahradách. Na jihočeské Kvildě nebo v pohraničí se Slovenskem nenarazíte ani na trávníky vypálené ostrým sluncem. Zvuk sekaček se tu rozléhal i ve středu, kdy sem zavítal štáb TV Nova.

Ani milovníci květin si tu nedělají starosti se zaléváním záhonků. Rozdíly v červencových srážkách na různých místech České republiky jsou totiž obrovské.

Například v jihočeském Římově nespadla za celý červenec ani kapka. Oproti tomu na druhém konci republiky v Horní Bečvě napršelo 155 mm.

A je to znát – třeba na Zlínsku třesně u silnic usychají a vypadají jako na podzim. Zato ve Velkých Karlovicích byste suché léto netipovali.

Tropické teploty ustoupí

Výstraha meteorologů před velmi vysokými teplotami, která platí už 22. den, by měla brzy skončit. V pátek k nám má dorazit studená fronta a s ní také citelné ochlazení. Na Moravě by mělo být ještě téměř 30 stupňů, ale v Čechách už jen mezi 22 a 26 stupni.

V sobotu bychom měli naměřit už jen od 18 do 22 °C, v dalších dnech ještě o několik stupňů méně. Velmi dobrou zprávou je to, že příjemné teploty těsně nad dvaceti stupni by měly vydržet nejméně do poloviny příštího týdne. Se studenou frontou také konečně přijdou srážky.

Už ve čtvrtek odpoledne by měly celou Moravu a východní část Čech zasáhnout silné bouřky. Místy by je mohly ale doprovázet přívalové deště a krupobití. Pršet by pak mělo i v dalších dnech, a to nejméně do pondělí.