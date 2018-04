V Česku jsou stovky ruin. Ohrožují okolí, k demolici se nikdo nemá

Ústí nad Labem, Olomouc, Praha. Tady všude zabíjely padající ruiny. Některé z nich přitom ani nebyly označeny jako nebezpečné, nevědělo se, v jakém jsou stavu. Jenže je spousta těch, u kterých se to ví. A nikdo s nimi nic nedělá.

"Po nějakém průzkumu jsme došli k závěru, že těch staveb se nachází na území České republiky 300 až 400," řekl TV Nova Pavel Drahovzal, ředitel svazu měst a obcí a starosta Velkého Oseku.

Pokud se o odstranění nebezpečných staveb nepostarají majitelé, je to povinnost obcí. Ty na to ale v napjatých rozpočtech zpravidla nemají peníze.

"Druhým důvodem je, že ty stavební úřady často nařizují demolice mimo území těch obcí, pro které vlastně ty stavební úřady fungují," vysvětluje Drahovzal.

V těch nejkrajnějších případech obce ruiny zbourají, peníze pak ale po majiteli složitě vymáhají. Pokud je ovšem vůbec známý.

"Ombudsmanka proto chtěla po vládě a Ministerstvu pro místní rozvoj, aby určily nějaký systém, který by financoval rozhodnutí stavebních úřadu. Dosud takový systém není," řekla TV Nova mluvčí Veřejné ochránkyně práv Iva Hrazdílková.

Vypadá to ale, že se začíná blýskat na časy. Už ve středu má vláda projednat návrh Ministerstva pro místní rozvoj na nový dotační program, do kterého by se mohly obce hlásit každý rok.

"Máme na demolice pro obce, které to mají ve vlastnictví, zhruba sto milionů. Odhaduji, že na ty ostatní budovy půjde o dalších sto milionů," dodala ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová

Obce by od státu dostaly finanční výpomoc na demolici, zároveň by ale musely tyto peníze vymáhat po majiteli objektu. Až když by se to nepodařilo nebo by byl neznámý, překlopila by se výpomoc na dotaci.

V reakci na sobotní neštěstí na Smíchově, kdy zřícená zeď zabila kolemjdoucího muže, naplánovala radnice Prahy 5 rozsáhlé kontroly staveb a starších budov, které by mohly být nebezpečné okolí.