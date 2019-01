V Česku naplno udeří mrazy. Přes den bude i minus 9 stupňů!

Silný vítr bude na většině Česka foukat až do středy, potom by se mělo mírně oteplit. V polovině týdne dokonce teploty mohou stoupat až na šest stupňů. O víkendu se pak o slovo přihlásí mrazivé počasí, podle meteorologů by se rtuť během celého dne neměla dostat nad bod mrazu.

V neděli zasáhl většinu České republiky velmi silný vítr, na Sněžce dokonce dosahoval rychlosti orkánu. A utišit by se neměl ani v následujících dnech. "Na našem území bude pokračovat silné severozápadní až severní proudění, průměrná rychlost větru bude, zejména v Čechách, v pondělí a v úterý dosahovat 6 až 10 m/s, s nárazy 15 až 20 m/s (55 až 70 km/h), na horách zejména na severu území 20 až 30 m/s (70 až 110 km/h). V průběhu středy bude vítr slábnout," upozorňuje Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Výstraha před silným větrem platí až do středeční třetí hodiny ráno. K tomu navíc přidali meteorologové varování před náledím, které platí pro Plzeňský, Karlovarský, Olomoucký a Moravskoslezský kraj od pondělní 17. do úterní 10. hodiny.

V polovině týdne by se mělo mírně oteplit, ve středu i ve čtvrtek odpoledne mohou teploty stoupat až k šesti stupňům. Znovu klesnout by měly v pátek a o víkendu. Podle ČHMÚ budeme měřit od -2 do +3 stupňů. Předpověď norských meteorologů z webu YR.no ale hovoří o celodenních mrazech. V sobotu a v neděli by se podle nich měly teploty přes den pohybovat mezi -3 a -1 stupněm, začátkem příštího týdne pak můžeme naměřit -7, ve středu dokonce -9 stupňů.

Pondělí

Dnes bude panovat proměnlivá oblačnost a místy sněhové přeháňky. Nejvyšší denní teploty 0 až +4 °C a večer ojediněle tvorba náledí nebo zmrazků, v 1000 m na horách kolem -6 °C, na Šumavě kolem -3 °C. Na horách místy, jinde ojediněle od vyšších poloh tvorba sněhových jazyků.

Úterý

V úterý bude oblačno až zataženo a místy občasné sněžení, na Moravě a ve Slezsku zpočátku místy polojasno. Během dne bude sněžení na jihozápadě ustávat, ale na severu a severovýchodě se objeví postupně v polohách pod 700 m, na severovýchodě jen pod 300 m déšť se sněhem nebo déšť. Nejnižší noční teploty +1 až -3 °C, na východě až -7 °C, ojediněle výskyt náledí nebo zmrazků. Nejvyšší denní teploty 0 až +4 °C.

Středa

Ve středu bude oblačno až polojasno, na severovýchodě až zataženo. Na severu a severovýchodě místy, jinde ojediněle občasný déšť, v polohách nad 700 m déšť se sněhem nebo sněžení. Odpoledne ustávání srážek a později částečné ubývání oblačnosti. Nejnižší noční teploty +3 až -1 °C. Nejvyšší denní teploty 2 až 6 °C.

Čtvrtek

Ve čtvrtek bude zpočátku skoro jasno až polojasno, během dne od severozápadu zataženo až oblačno s občasným deštěm, zpočátku nad 700 m, k večeru postupně nad 400 m občas sněžení. Nejnižší noční teploty +1 až -3 °C. Nejvyšší denní teploty 2 až 6 °C.

Pátek

Závěr pracovního týdne by měl být oblačný až polojasný, místy sněhové přeháňky, zejména na jihu území v polohách pod 600 m srážky smíšené nebo i dešťové. Nejnižší noční teploty +1 až -3 °C, při déletrvající zmenšené oblačnosti kolem -5 °C. Nejvyšší denní teploty -1 až +3 °C.

Výhled na víkend

V sobotu a v neděli by mělo být oblačno až zataženo, přechodně místy polojasno. Místy občasné sněžení nebo sněhové přeháňky, v nižších polohách zejména na jihu území i srážky smíšené nebo dešťové. Nejnižší noční teploty +1 až -4 °C, při déletrvající zmenšené oblačnosti kolem -8 °C. Nejvyšší denní teploty -2 až +3 °C.

Podívejte se na předpověď počasí: