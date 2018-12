V Česku přibývá uživatelů drog. Prudce roste i počet varen

Problémových uživatelů drog je čím dál tím více. Nepřibývá jen drogově závislých, ale i mrtvých v důsledku předávkování. V loňském roce bylo hlášeno 42 takových případů.

"Zejména se to týká teda ten nárůst užívání heroinu a opioidních analgetik, to znamená fentanylu, morfinu, kodeinových preparátů. A můžeme říct, že ten odhad je nejvyšší za patnáct let," řekl Viktor Mravčík z Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislost.

Nejvyšší počet problémových uživatelů drog je v Praze a v Ústeckém kraji. Za rok 2018 se celníkům podařilo odhalit 247 kilogramů drog.

Drogově závislí průměrně spotřebují za rok až jednu tunu heroinu a až sedm tun pervitinu. V České republice každý rok vznikají i stovky drogových varen. Český pervitin se vyváží do Německa, Rakouska ale i do Austrálie nebo Japonska.