V Česku přituhuje! Stály vlaky a mráz si vyžádal první oběti

Provoz mezi Smíchovem a hlavním nádražím zastavila před 06:00 závada výhybky na Smíchově. Některé rychlíky od Plzně zakončily jízdu na Smíchově nebo byly odkloněny přes Vršovice.

reklama

"Porucha mohla souviset se silným mrazem, ale také nemusela. Co však souviselo s mrazem, byla prasklá kolejnice mezi Radotínem a Dobříchovicemi," uvedla mluvčí Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) Kateřina Šubová. Vlaky mohly jezdit pouze po jedné ze dvou kolejí a nabíraly i hodinová zpoždění. Závada byla odstraněna kolem 9:00.

Porucha zabezpečovacího zařízení mezi hlavním nádražím a Holešovicemi způsobila pouze minutová zpoždění a závady byly odstraněny do 10:00.

Mráz však nekomplikuje jenom dopravu. Odborníci varují před vstupem na zamrzlé vodní plochy. "Milí návštěvníci, upozorňujeme na nebezpečí, které Vám může aktuálně hrozit při jízdě, chůzi a bruslení na zamrzlých vodních hladinách. Každý vstup na zamrzlou hladinu povrchové vody je rizikem, a proto je možný pouze na vlastní nebezpečí," upozorňuje portál Povodí Vltavy.

Mrazy mají první oběti. V Ostravě byli o víkendu a v pondělí nezávisle na sobě nalezeni tři mrtví bezdomovci, dva muži ve věku 34 a 43 let a padesátiletá žena. Příčinu smrti musí potvrdit pitva, existuje ale podezření, že příčinou jejich úmrtí bylo právě počasí. "Muži byli nalezeni ležící na zemi ve venkovním prostoru pod mostem, žena v prostoru nákladové rampy objektu," uvedla pro ČTK ostravská policejní mluvčí Gabriela Holčáková.

Lékaři upozorňují, že v těchto mrazivých dnech by měli být lidé velmi obezřetní a omezit pobyt venku. Především pak lidé s malými dětmi.

"Děti do půl roku věku by neměly chodit ven, pokud je venku deset pod nulou a méně. Děti do tří měsíců věku by pak měly zůstat doma, i pokud teploty klesnou na minus pět," uvedl pediatr J. Zajíc z Ústeckého kraje.

Pokud se však krátké vycházce nevyhnete, vyrazte ven během dne, kdy teploty vyšplhají na teploměru o něco výš. Několikaměsíční miminko můžete mít uvázané v šátku na těle, přes který pořídíte teplou kapsu. Společná zimní bunda je pak ideálním řešením pro zahřátí.

Batolata pak podle pediatra zvládnou pobyt venku i v minus deseti. Pokud však chcete být na procházce déle, nezapomeňte děti obléknout do několika vrstev oblečení.