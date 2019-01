V Česku stále chybí tisíce lékařů, ministerstvo má plán na zlepšení

Šest let studia na medicíně a dalších několik let přípravy na atestaci - tak probíhá vzdělávání lékařů v Česku. Problém ale je, že si tu po studiu udělají atestaci a pak utečou za lepším výdělkem do ciziny. Tomu chce ministerstvo zdravotnictví zabránit.

"Chtěli bychom, aby mladí lékaři za to, že tu dotaci navýšíme, možná ji navýšíme na dvojnásobek oproti současnému stavu, tak aby se zavázali, že v českém zdravotnictví po určitý čas budou pracovat," vysvětlil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Pokud by závazek nedodrželi, část dotace od státu by museli vrátit. Součástí plánu ministerstva zdravotnictví je také rozdělení republiky do určitých pásem podle toho, jak velký problém je v nich shánět doktory.

"Mladí lékaři by klidně mohli začínat někde na čtyřiceti, padesáti tisících," doplnil Vojtěch. Podle některých lékařů by ale nová koncepce měla být spíš dobrovolná, jinak by se prý mohlo stát to, že pracovat do zahraničí odejde ještě více mladých lékařů před atestací.

"Obáváme se toho, že prostě čím více násilím se bude ministerstvo snažit mladé lékaře v České republice udržet, takže tím větší část z nich se rozhodne nic takového neriskovat, ničemu se neuvázat a utečou nám hned po škole," myslí si prezident České lékařské komory Milan Kubek.

Velký problém je ale v Česku také s nedostatkem zdravotních sester, i ty dávají čím dál častěji přednost práci v zahraničí.

"Tam se jedná o výrazně vyšší finanční ohodnocení než mají v České republice a to je jedním z těch motivů. Současné ministerstvo na sestry nezapomíná, což jednoznačně dokazuje letošní navýšení finančních prostředků, které právě bylo velmi citelné," reagovala prezidentka České asociace sester Martina Šochmanová.

Aktuálně v Česku chybí asi tři tisíce lékařů a stejně tak i zdravotních sester.

Velkým problémem českého zdravotnictví je také to, že staří lékaři pomalu končí a mladí je nestačí nahrazovat. Letošní rok má být dokonce v tomto směru zlomový.