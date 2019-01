V Česku udeří silný vítr! Ochladí se, na většině území bude sněžit

Podle meteorologů nás čeká pořádně větrný týden. Během celého týdne by rovněž mělo sněžit - nejvíc sněhu napadne na horách, sněhové srážky se ale nevyhnou ani nížinám.

Po relativně teplém víkendu by mělo opět přijít ochlazení - informoval o tom Český hydrometeorologický úřad (ČHMÚ) ve své týdenní předpovědi počasí. Kromě poklesu teplot nás v příštích dnech čeká i silný nárazový vítr, který na horách dosáhne rychlosti až 90 km/h.

Během celého týdne můžeme podle ČHMÚ čekat sněhové srážky na většině území - zejména hory pokryje vysoká vrstva nového sněhu. V Krkonoších a Jeseníkách stále platí třetí stupeň lavinového nebezpečí. Horská služba rovněž varuje před nebezpečím v Beskydech, kde kvůli sněhu nedoporučuje túry, a před tvorbou sněhových jazyků v Krkonoších.

Pondělí

V pondělí bude zataženo až oblačno a na většině území bude padat sníh, který by se měl v Čechách postupně proměnit v déšť. Teploty se budou přes den pohybovat okolo -1 až 4 stupňů, na východě bude chladněji a teploty tam klesnou na -5 až 0 stupňů. Foukat by měl slabý vítr.

Úterý

V úterý bude převážně zataženo a na celém území podle meteorologů můžeme očekávat sněhové srážky nebo déšť se sněhem. Na horách by mělo sněžit vydatněji. Nejnižší noční teploty budou od 2 do -2 stupňů, na východě klesnou dokonce až na -3 až -7 stupňů. Přes den se teploty budou pohybovat od 2 do 6 stupňů, na východě bude opět o něco chladněji.

Během dne bude postupně sílit vítr, který místy s nárazy dosáhne rychlosti až 70 km/h, na horách 90 km/h. Od vyšších poloh hrozí tvorba sněhových jazyků a na horách i závějí.

Středa

Ve středu bude také zataženo s občasným sněžením, na severu na horách by měly být sněhové srážky vydatnější. Noční teploty se budou pohybovat od 2 do -2 stupňů, přes den od -1 do 3 stupňů. Během středy bude území Česka stále sužovat silný vítr, který místy s nárazy dosáhne rychlosti 55 km/h, na horách kolem 70 km/h.

Čtvrtek

Ve čtvrtek bude na většině území sněžit, k večeru začne srážet ubývat. V noci budou teploty okolo 0 až -4 stupňů, přes den se budou pohybovat od -3 do 1 stupně. Na většině území by měl foukat jen mírný vítr, na Českomoravské vrchovině však stále bude dosahovat rychlosti 55 km/h.

Pátek

I v pátek můžeme podle meteorologů očekávat sněžení, v nižších polohách postupně déšť nebo smíšené srážky. Teploty v noci klesnou na -2 až -6 stupňů, výjimečně až -8 stupňů. Přes den bude okolo -2 až 2 stupňů. Během dne postupně opět zesílí vítr, který s nárazy bude foukat rychlostí 55 km/h, na horách kolem 70 km/h.

Víkend

O víkendu přijde oteplení a sněhové srážky na většině území vystřídá déšť. Sněžit by mělo pouze ve vyšších polohách. Noční teploty se budou pohybovat okolo 3 až -2 stupňů, přes den stoupnou na 1 až 6 stupňů.