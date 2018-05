V českých škol(k)ách rychle přibývá dětí cizinců, ukazují čísla

Nejčastěji do českých tříd chodí děti americké, francouzské, italské či německé. A samozřejmě také ratolesti Slováků. "Polovina našich dětí pochází z českých rodin. Dalších 35 procent je z bilingvních (dvojjazyčných) rodin," citují Lidové noviny ředitele školy Bambíno Tomáše Trnku.

Zbylých 15 procent "cizích" dětí pochazí z rodin expatů - tedy lidí, kteří opustili svoji domovinu a momentálně žijí právě v Česku. Tak jako tak potomků cizinců v českém vzdělávacím systému rapidně přibývá.

Podle údajů ministerstva školství jich ve školním roce 2007/2008 do školek chodilo 3078. Letos je to 9805, tedy více než třikrát víc. Z celkového počtu 360 tisíc dětí v mateřských školách je to stále zlomek, ale už jde o průkazný trend.

Stejné je to i na základních školách, kde ovšem nárůst není tak rapidní - z necelých 11 tisíc dětí před deseti lety na přibližně 17 tisíc dětí cizinců letos.

Řada dětí, které nemají češtinu jako mateřský jazyk, přitom musí chodit do soukromých školek. Ty státní totiž nejsou většinou připravené na výuku češtiny jako cizího jazyka. V jiných zemích přitom metodika je a funguje.