V Číně otevřeli nejdelší most přes moře! Při stavbě umírali lidé

Čínský prezident Si Ťin-pching otevřel nejdelší most přes moře, který spojuje Hongkong, Macao a město Ču-chaj. Most měří 55 kilometrů, součástí jsou i sedmikilometrový tunel a dva umělé ostrovy. Pro běžnou dopravu začne most fungovat ve středu.

Nejdelší most vedoucí přes moře má významně snížit dobu jízdy mezi městy ze tří hodin na 30 minut. Podle čínského režimu to pomůže lidem dojíždějícím do práce i turistům. Kritici ale poukazují na to, že chce mít vláda Hongkong více pod kontrolou. Píše o tom portál CNN.

Fyzické osoby navíc nebudou moci ve svých autech most přejet, pokud nebudou mít speciální povolení. V opačném případě budou muset auto nechat na parkovišti v přístavu a přesednout na kyvadlovou dopravu, případně si pronajmout jiný vůz.

Slavnostní otevření se uskutečnilo v jihočínském městě Ču-chaj. Zúčastnil se ho čínský prezident Si Ťin-pching a vysocí představitelé regionů Hongkong a Macau. Ve středu se most otevře pro běžnou dopravu.

Výstavba mostu dlouhého 55 kilometrů stála v přepočtu 450 miliard korun a trvala devět let. Sedm dělníků při jeho stavbě zemřelo, další tři stovky se zranily. Provoz měl být zahájen už před dvěma lety, rozběhlo se ale vyšetřování korupce a překročeného rozpočtu a také dopadu na životní prostředí.

Součástí mostu jsou dvě šestiproudé dálnice, tunel dlouhý téměř sedm kilometrů a dva uměle vytvořené ostrovy. Byl konstruován tak, aby vydržel zemětřesení o síle 8,0 stupně i tajfun. Bylo použito přes 400 tisíc tun oceli, což by vystačilo na šedesátku Eiffelových věží.

Podívejte se na reportáž TV Nova o stavbě mostu: