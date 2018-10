V ČR chybí důležitá vakcína! Očkovací sezóna už ale začala

Očkování proti chřipce by měli zájemci podstoupit vždy před začátkem chřipkové sezóny - tedy od začátku října do konce listopadu. Nicméně podle čtenářů TN.cz zatím důležitá vakcína Vaxigrip v lékárnách není.



"Jsem lékař, který každoročně rodinu očkuje proti chřipce, každý rok používáme očkovací látku Vaxigrip a nikdy nebyl žádný problém. Včera po reportáži TV Nova jsem si uvědomil, že jsem to ještě neudělal, takže jsem ihned volal do největších lékáren, které máme v okolí, což je Dr. Max a BENU lékárna. Na obou místech mi řekli, že dodavatel nedodává," řekl pro TN.cz docent František Chaloupka, emeritní primář z chirurgií Nemocnice na Františku a Nemocnice pod Petřínem.

"Zkusil jsem to i v menších lékárnách, ale řekli mi to samé s tím, že dodavatel dodá vakcíny až na konci října nebo začátku listopadu," pokračoval docent Chaloupka.



"Je kuriózní, že v době, kdy všichni varují před chřipkami, které už začínají, tak očkovací látka není. Je to trestuhodné. Mám strach, že to zapadá do toho, o čem mluví ministerstvo zdravotnictví. Tedy že je podezření, že se to prodává tam, kde je za to větší cena, což u nás není," dodal.



Očkovat se proti chřipce lze i vakcínou Influvac Tetra, je ale otázkou, jestli její zásoby budou stačit.

"Obchodované jsou v současné chvíli dvě vakcíny. V prodeji je čtyřvalentní vakcína Influvac Tetra, jejíž dodávky by měly být v nejbližší době navýšeny. Současně je přislíbeno dodání čtyřvaletní vakcíny Vaxigrip Tetra. Státní ústav pro kontrolu léčiv intenzivně jedná s dodavateli vakcín, kteří přislíbili dodávky ve stejném objemu jako minulý rok. V případě, že bude zájem o očkování proti chřipce vyšší, bude se realizovat dovoz cizojazyčných šarží," uvedla tisková mluvčí Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) Barbora Peterová.



SÚKL ani samy lékárny ale přesné datum neví. "Chyba je na straně výrobce, který pozastavil dodávky do České republiky. V současnosti nevíme, kdy je znovu obnoví," řekl pro TN.cz mluvčí sítě lékáren Dr. Max Michal Petrov.



Sám výrobce přesné datum také neuvedl. "Od poloviny září a během října společnost Sanofi Pasteur postupně dodává do České republiky vakcínu proti chřipce Vaxigrip Tetra. Na český trh jsme připraveni dodat takové množství dávek, které bude odpovídat požadavkům našich zákazníků, tj. lékařů, lékárníků i distributorů," napsal redakci TN.cz Libor Kytýr, mluvčí společnosti Sanofi, dodvatele vakcín Vaxigrip.



Jediná instituce, která se jeví jako informovaná o termínech dodávek, je v současné době Česká lékárnická komora (ČLnK).



"U vakcín Vaxigrip Tetra došlo už na jaře k nabídce předobjednávek pro lékárny. Ty však realizovaly jen lékárny, které mohou podle předchozích let předpokládat jejich výdej lékařům na žádanku nebo pacientům na recept. Vakcíny se objednávají pouze pro aktuální sezónu, protože je každý rok jejich složení jiné. Pokud lékárny neví, jestli od nich lékaři tyto vakcíny v daný rok odeberou, předobjednávky větších množství zpravidla nedělají. To se pravděpodobně změní příští rok, kdy budou pravost vakcín v důsledku aplikace tzv. protipadělkové směrnice ověřovat lékárny - pro pacienty i pro lékaře,“ řekla pro TN.cz tisková mluvčí ČLnK Michaela Bažantová.



„V první zářijové dodávce navíc ani nebyly vydané všechny předobjednávky. Druhá dodávka vakcín by měla podle informací z distribuce dorazit kolem 3. října,“ dodala.



Obě vakcíny Vaxigrip Tetra i Influvac Tetra jsou takzvaně čtyřvalentní. V praxi to znamená, že oproti dřívějším třívalentním poskytují širší ochranu proti cirkulujícím virům chřipky. Že je chřipku neradno podcenit dokládají i údaje z minulé chřipkové sezóny, kdy lékaři zaznamenali více než 600 klinicky vážných průběhů chřipky a 250 úmrtí.

Na vakcínu proti chřipce každoročně přispívají pojišťovny. Nejohroženější skupiny jako jsou senioři nebo chronicky nemocné osoby ji mají zdarma, ostatním většina pojišťoven hradí jen část.

