V ČR padaly kroupy jako jablka! To nejhorší ale teprve přijde. MAPY

O víkendu kromě tropických teplot dorazily do Česka i bouřky, které místy doprovázely i obří kroupy. Na Valašsku dosahovaly dokonce velikosti jablek. A podle meteoroložky Dagmar Honsové ještě není konec.

Silné lijáky, vítr i 70 kilometrů v hodině a obrovské kroupy. To vše s sebou do Česka v uplynulých dnech přinesla studená fronta. Nejsilnější byly bouřky zejména na Valašsku, kde padaly kroupy velikosti tenisových míčků.

"Takovou kalamitu nepamatují ani ti největší pamětníci. Škody jsou vysoké," sdělila TN.cz paní Eva z Babic u Kelče, která zároveň poslala i fotografie z řádění bouřek. A zajímavé snímky poslala i paní Jana z Říček v Orlických horách. Tam si lidé dokonce z krup stavěli "krupuláky".

Podle meteoroložky Dagmar Honsové se dá očekávat, že to nejhorší ale teprve přijde. "Další silné bouřky, které by měly být daleko výraznější, očekáváme ze čtvrtka na pátek a během pátečního dne. Opět by měly být doprovázené krupobitím," oznámila.

Kroupy v Říčkách (Orlické hory):

A protože teploty mají být ještě vyšší než o víkendu, i kroupy budou pravděpodobně větší. "Čím více máme energie, tím déle se kroupy udrží v oblaku, neustále rotují nahoru a dolů a ty ledové částečky se na ně navalují a zvětšují. Dá se říct, že čím extrémnější jsou teploty a čím rychleji postupuje studená fronta, tím větší kroupy jsou," vysvětlila meteoroložka.

Jaké počasí bude v následujících dnech u vás, se podívejte v mapách srážek: