V ČR se vyráběl a testoval jed novičok, uvedl Miloš Zeman

Hlava státu informace uvedla na TV Barrandov. Nebezpečný jed byl podle prezidenta testován ve výzkumném ústavu v Brně. Šlo o látku označovanou jako A230.

Zeman citoval ze zprávy Bezpečnostní informační služby (BIS) s tím, že po testování byl jed zničen. Vojenští a civilní špioni se ovšem neshodli na tom, zda je látka opravdu novičok.

Podle BIS se o novičok nejednalo, podle vojenského zpravodajství ano. Právě k názoru vojenských špionů se nakonec prezident přiklonil.

"Bylo by pokrytecké předstírat, že se nic takového nedělo," řekl mimo jiné prezident, který po vypuknutí aféry zaúkoloval tajné služby, aby zjistily, zda se nebezpečná látka nevyráběla i v Česku.

Přesně to totiž po otravě agenta Skripala zaznělo z Moskvy. Ostatní čeští politici ovšem popřeli, že by se u nás novičok vyráběl či testoval či že by snad jed použitý k otrávení Skripala a jeho dcery pocházel z Česka.