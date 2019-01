Dětství v sirotčinci a hlad! Tento muž měl znásilnit ženu v kómatu

Policie ve Phoenixu v americké Arizoně zadržela šestatřicetiletého Nathana Sutherlanda podezřelého ze znásilnění ženy ve vegetativním stavu, která 29. prosince porodila chlapečka.

Muž pracoval v pečovatelském ústavu, ve kterém žena už několik let žije, a měl být jejím ošetřovatelem. Podezřelý byl propuštěn na kauci ve výši 500 tisíc dolarů (přes 11 milionů korun).

Podle deníku Mirror Sutherland se svou sestrou dříve vystupoval v křesťanské skupině a říkali si SLS nebo také Sleeplessouljaz. O všem informovala jejich bývalá pastorka Marie Mosleyová. "Bylo to před několika lety. On a jeho sestra rapovali. Neviděla jsem je od roku 2003," uvedla Mosleyová.

Video staré osm let, ve kterém Sutherland se svou sestrou rapuje, zveřejnilo na youtube Dog Entertainment Ministries. Píseň je především o jejich dětství. Podezřelý v něm popisuje, že se narodil se sestrou na Haiti a poté se odstěhovali do Arizony, kde si je adoptovala jedna rodina, když jemu bylo sedm a jeho sestře čtyři.

"Moji rodiče se na Haiti rozešli. Máma se o nás nemohla starat, a proto nás dala do sirotčince. Jedno jídlo denně bylo požehnáním,“ rapuje Sutherland. Dále také popisuje, že měli velmi přísnou výchovu, ale nezastavilo je to v tom, co chtěli dělat.

Ve videu také vysílá poselství k mladým lidem, kteří jsou na tom stejně, jako byl kdysi on, a chtějí něco dokázat. "Je na vás, jakou cestou se rozhodnete vydat. Nesnažte se vymýšlet výmluvy pro vaše chování. Proměňte věci ve skutečnost. Víte, že to můžete udělat," dodal.

Sutherland byl dvakrát ženatý. Se svou poslední ženou se rozvedl 5. prosince loňského roku, jen pár týdnů před porodem ženy ve vegetativním stavu. Z prvního manželství má dvě děti.

I když podezřelého usvědčily vzorky DNA, které se shodovaly se vzorkem narozeného chlapečka, jeho advokát David Gregan tvrdí, že je nevinný a neexistují důkazy, že za sexuální útok může on. Pečovatelský ústav Sutherlanda okamžitě po jeho zatčení propustil z práce.

Připomeňte si reportáž z Televizních novin: