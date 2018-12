V dole ČSM dál zuří požár. Práci komplikuje vysoká teplota i prach

"Báňští záchranáři v podzemí pracují ve třech směnách. Střídají se po čtyřech hodinách. Celkem jde o bezmála 200 lidí včetně pracovníků polské báňské záchranné služby," řekl mluvčí OKD Ivo Čelechovský.

Nutné je izolovat úsek štol dlouhý asi tři kilometry. Teploty se v podzemí po výbuchu pohybují okolo 200 stupňů Celsia. "Předpokládáme, že práce potrvají do neděle," uvedl Čelechovský. Následně budou pracovníci OKD do prostor vhánět dusík, který by měl požár udusit. V okamžiku, kdy se místo dostatečně ochladí, vrátí se do podzemí záchranáři pro těla 12 mrtvých horníků.

Na povrch totiž zatím dostali jen jednu oběť důlního neštěstí. "U dalších čtyř víme, kde se nacházejí. Dalších osm budeme muset najít," řekl Čelechovský. Podle informací ČTK byli tito horníci přímo v epicentru výbuchu. V okamžiku, kdy to situace umožní, se na místo neštěstí vypraví i vyšetřovací komise. V ní jsou zástupci odborů, vedení dolu i báňských úřadů Česka a Polska.

Důl ČSM je po výbuchu uzavřený, 800 zaměstnanců ze dvou směn zůstalo doma, než se podaří zasažený prostor zatarasit a oheň uhasit. Na památku 13 obětí neštěstí v černouhelném dolu ČSM na Karvinsku se dnes v poledne rozezní v Česku na 140 vteřin sirény. Polsko, ze kterého je 12 z 13 obětí, vyhlásilo na neděli státní smutek.





Připomeňte si reportáž o výbuchu v karvinském dole: