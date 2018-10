Bomby přišly prezidentům USA, evakuují i Bílý dům a CNN!

Podle AP mělo být výbušné zařízení u Clintonových i u Obamy plně funkční. Televize NBC uvedla, že by se mělo jednat o výbušniny doručené podobně jako v pondělí do domu filantropa a miliardáře George Sorose - tedy v obálce doručené do poštovní schránky.

Podezřelý balík přišel podle ČTK i do Bílého domu. Kvůli podezřelému objektu bylo evakuováno také newyorské sídlo Time Warner a zřejmě i tamní pobočka televize CNN, vysílání však pokračuje.





BREAKING: Bomb found at home of Hillary and Bill Clinton in New York City suburb. — The Associated Press (@AP) October 24, 2018



New York Times uvedl, že bomba v domě Clintonových na předměstí New Yorku byla adresovaná přímo Hillary Clintonové a našli ji už v úterý večer, agentura AP ale hovoří o středě. Na výbušninu u Obamy přišli ve středu ráno. Případy už si mělo převzít FBI.

"Balíčky byly během rutinní kontroly pošty okamžitě identifikované jako možné výbušniny," stojí ve vyjádření tajných služeb. Podle těch byly bomby okamžitě zajištěné a nikdo tak nebyl v přímém ohrožení života.

Podle dostupných informací zatím není vůbec jasné, zda spolu všechny případy souvisí. FBI ani policie zatím nemají žádného podezřelého.