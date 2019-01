V domově důchodců ji nechali ve zvratkách! Její dcera je v šoku

Paní Lubomíra ze Slovenska si myslela, že dělá pro svou maminku to nejlepší. Kvůli jejímu zdravotnímu stavu se ji totiž rozhodla umístit do domova s pečovatelskou službou. Byla přesvědčena, že tam o ni bude dobře postaráno.

Paní Lubomíra byla nucena umístit svou maminku Matyldu do domova s pečovatelskou službou, protože se o ni už nezvládla společně se sourozenci postarat doma. "Pár dní potom, co jsme ji tam přivezli, jsem cítila, že mamka zapáchá," popsala Lubomíra slovenské televizi Markíza. Podle jejích slov byla totiž hygiena v domově katastrofální.

"Informovala jsem o tom pracovnici domova s tím, že chci mamku osprchovat," říká Lubomíra. To však zaměstnanci odmítli, protože nespadá do denního harmonogramu. Klienty ale údajně mají v domově umývat každý den na posteli. "Mamka měla houbičku na topení a ta byla suchá. Ať už ráno, v poledne nebo večer," dodává.

Klienty podle Lubomíry navíc ani nepřebalovali tak často, jak potřebovali. "Víckrát, kdy jsem přišla za mamkou, tak byla doslova prosáknutá," popisuje. Paní Matylda byla navíc odkázaná na rozmixované jídlo, ani to ale údajně nedostávala.

"Jídlo nebylo mixované, byla to normální strava jako se dávala druhým klientům," říká Lubomíra. Vrcholem ale údajně bylo, jak našla maminku po týdenní dovolené. Na nohách měla totiž plíseň. "Reakce personálu byla taková, že co oni s tím mají dělat," popisuje.

"V našem zařízení je poskytována kvalitní ošetřovatelská péče. Často se potkáváme s tím, že přání klientů se neshodují s přáním jejich příbuzných. Jsme toho názoru, že podobná situace nastala i v tomto případě. My jsme byli ti, kteří hájili zájmy klientky víc, než její příbuzná," brání se provozovatelé domova, společnost Zlatý věk. Navíc dodávají, že paní Lubomíra od začátku napadala personál, který se jí snažil údajně vyhovět.

"Přišla jsem tam kolem čtvrté odpoledne a máma byla celá pozvracená. Zvratky měla ve vlasech, na krku a na pyžamu," říká šokovaná Lubomíra. Personál údajně tvrdil, že se to muselo stát ještě na noční směně. "Jestli to bylo z noční, tak je to velmi smutná věc. Jestli ji neumývali ráno ani v poledne," popisuje nechápavě.

Po této zkušenosti si už začala Lubomíra stěžovat. "Za pár dní mi řekli, že jestli nejsem spokojená s jejich péči, ať si ji vezme někde jinde," vysvětluje. Následně napsala stížnost na krajský úřad a na Úřad pro dohled nad zdravotní péčí.

Podle nich se ale nejednalo o stížnost na zdravotní péči a proto vše posunuli na Ministerstvo práce a sociálních věcí. To ale paní Lubomíře odepsalo, že v tomto zařízení je vše v naprostém pořádku.

Stížnost paní Lubomíry však není rozhodně jedinou. To, že v podobných zařízeních nefunguje vše tak, jak by mělo, připouští i slovenské Ministerstvo práce.