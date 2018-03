V Donovalech si na své přijdou zkušení lyžaři i začátečníci

Páteřní dopravou Nové Hole je pro Donovaly příznačný telemix, tedy kombinace sedačkové a kabinkové lanovky. Telemix tu vyváží na relativně sportovní pisty převážně červeného značení.

Nové Holi dominuje červená trať č.1, která začne prudkým širokým padákem, který by se nemusel stydět za černé označení. Sjezdovka následně poškádlí lyžaře dvěma zatáčkami, než je „vypustí“ do rozlehlejší a přehlednější pasáže. Na této pistě mě baví nevtíravá členitost a spodní carvingové prostranství, kde se dá do lyží pořádně opřít.

Pozvolnější a méně členitou variantou je vedlejší sjezdovka devítka, kde mě nejvíc baví úvodní svižný rozjezd, z něhož nabraná rychlosti se dá zužitkovat v následném „dálnicovitém“ úseku sjezdovky.

Velmi nekomerčně působí zadní část Hole se sjezdovkami 2 a 2a, které jsou obsluhované tatrapomou, což oproti modernímu a rušnému zázemí v údolíčku působí kontrastní romantickou atmosférou.

Dvě červené sjezdovky jsou sice krátké, díky odlehlosti a možná i „zastaralému“ dopravnímu prostředku jsou takřka poloprázdné a rychlá tatrapoma bez front navíc umožní více jízd s manšestrem.

S dětmi nebo méně zkušenými zamiřte do protější části Záhradiště, které nabídne mírné modré svahy. Hlavní sjezdovkou je široká „šestka“, kterou obsluhuje čtyřsedačka i kotva, dále tu však najdete i několik kratších sjezdovek s dětskými pomičkami.

Záhradiště je zároveň hostitelem jednoho z nejlepších snowparků Slovenska. Ten je totiž skoro stejně dlouhý jako sedačková lanovka a kromě tradičních i netradičních překážek na úvodní planině nabídne v druhé třetině i pořádně velké big airy. Poskočit si tu na menších skocích ale můžou i méně zkušení.

Kromě menších skoků jsme si na Záhradišti vyzkoušeli i měřený slalom, který tu je plynule postavený, takže ho zvládnou i děti.

Dětský Funpark mezi Záhradištěm a Novou Holou patří mezi největší a nejlépe vybavené na Slovensku. Děti tu mohou využívat až devíti pojízdných pásů, několik slalomů a k dispozici jsou nejen služby lyžařské školy, ale i babysittingu a dalších animačních programů. Děti tak mohou navštívit například minizoo, kde mohou poníky či kozičky nakrmit, pohladit, a dokonce se k nim i přitulit.

Letošní novinkou Funparku je tzv. Dodovláčik, tedy vláček zapřáhnutý za skútrem, s kterým mohou děti i dospělí absolvovat zhruba 12-ti minutovou okružní jízdu ze Záhradiště do Nové Holi a nazpět. Lístek pro dítě stojí 5 eur, pro dospělého 7 eur. Od řidiče skútru jsme ovšem dostali zajímavou informaci, že nejvíce jízd si zatím objednávají dospělí.

Netradiční mimolyžařskou aktivitou je v Donovalech psí spřežení, které lze objednat u parkoviště na Záhradišti. Na saních můžete jet i ve dvou a absolvovat lze například jeden okruh (cca 1000 m, dospělí 6 Eur) nebo klidně dvě hodiny či celodenní výlet na 4-5 hodiny, který vyjde dospělou osobu na 230 eur, dítě do 10-ti let na 150 eur.

Na oběd můžete zajít buď do Chaty pod Magurou na Nové Holi, nebo naproti Záhardišti do typické slovenské koliby Goral, kde se podává tradiční slovenská kuchyně, jako jsou šulance, šmirkas nebo brynzové halušky. Jídlo vám navíc přinesou ve staroslovenském kostýmu, který výborně doplňuje dobový interiér.