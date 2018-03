V Dubaji se natáčely hollywoodské trháky! Navštivte filmová místa

Star Trek: Do neznáma

Filmový hit, který měl premiéru v roce 2016, se natáčel v oblasti Jumeirah Lakes Towers. Film Star Trek: Do neznáma se začal natáčet v roce 2015. Část filmu se vznila ve Vancouveru, za futuristicky utopickým Yorktownem se celý tým vydal do Dubaje.

"V mnoha ohledech je Yorktown (metropole 23. století) ztělesněním vize budoucnosti Genea Roddenberryho: obrovská společnost všech druhů lidí a mimozemšťanů, žijících mírumilovně vedle sebe," vysvětlil tehdy režisér Lin.

"Mluvili jsme i o tom natočit Yorktown v ateliérech, ale nemyslel jsem si, že by tak bylo možné zachytit rozměr tohoto města. Chtěl jsem, aby to bylo hmatatelné, reálné, ne jen dva chlápci před zeleným pozadím," dodal



Oblast Jumeirah Lakes Towers, ve které se film natáčel, můžete při své cestě do Dubaje navštívit i vy.

Syriana

Pro natáčení thrilleru s názvem Syrana z roku 2005 využili filmaři úžasných pouští, které jsou pro turisty velkým lákadlem. Režisér Stephen Gaghan vybral Dubaj s tím, že se v tamních pouštích natočí hned několik scén.

Politický thriller, který nahlíží do drsného a zkorumpovaného prostředí světového ropného průmyslu, se několika souběžnými dějovými liniemi snaží poukázat na důsledky honby za bohatstvím a mocí.

Při návštěvě Dubaje nezapomeňte vyrazit na zájezd do pouští, kde se film, ve kterém zazářil například George Clooney a Matt Damon, natáčel. V Dubaji je i hodně dalších míst k vidění.



Mission: Impossible - Ghost Protocol

Burdž Chalífa je nejvyšší mrakodrap světa, který byl postaven v Dubaji. Stal se inspirací pro filmaře, kteří ho využili pro čtvrté pokračování akční série Mission:Impossible.

Hvězdou filmu je Tom Cruise. Při natáčení předvedl kaskadérský kousek, při kterém se nechtěl nechat zastoupit. Při natáčení visel v postroji z vrcholu Burj Khalifa, který má 828 metrů.





Nebezpečnému kousku přihlížel i britský herec Simon Pegg: "Byl jsem tam. Díval jsem se a už jen to bylo dost děsivé, protože jsem si připadal spíš jako v letadle. Byl jsem na vršku té věže. Je to neuvěřitelné, ale Cruise se opravdu nebál. Podíval se na mne nahoru, zeširoka se usmál, jako by říkal: ´Jdeme na to!´ a rozběhl se v postroji po stěně budovy."



"Tom se na tuto scénu připravoval hodně dlouho. Věří, že když kaskadérský kousek provede sám, obecenstvo bude víc věřit postavě, kterou hraje," popsal tehdy hercův mluvčí.



Ve filmu režiséra Brada Birda si vedle Cruise v roli tajného agenta Ethana Hunta zahrají například Jeremy Renner, Michael Nyqvist, hrdina kultovního seriálu Ztraceni Josh Holloway i ruský herec Vladimir Maškov.