Na koupališti zavedli po bitce nová pravidla! Přespolní zaplatí více

Úterní incident otřásl celým Teplickem. Podle svědků došlo na koupališti k potyčce mezi dvěma ženami. Když se napadené vydal na pomoc jeden z mladíků, vrhla se na něj velká přesila lidí a brutálně ho zbila. Skončil s polámanými žebry, podlitinami po celém těle a několika stehy.

Podle starosty Dubí Petra Pípala útočila na koupališti skupina lidí, kteří přijeli z jiného města. "Problém je v tom, že na naše koupaliště se sjíždějí i problémoví lidé třeba z Krupky a Teplic, kde bazén není. Útočníci nebyli místní, ale právě z Teplic," tvrdí starosta.

I z toho důvodu od pátku na koupališti zdražili vstupné. Právě velmi nízká částka za vstup totiž je pro mnohé lidi z okolí lákadlem. Dospělí za celodenní vstupné zaplatili 35 korun, děti stálo pouhou desetikorunu. Od teď bude koupaliště rozlišovat, zda je návštěvník z Dubí, nebo přespolní. Pro mimodubské se cena vyšplhá na 120 pro dospělého a 40 korun pro děti. U vstupu budou muset lidé vždy ukázat doklad s uvedeným místem trvalého bydliště.

Dubí není v tomto ohledu jediné. Na Teplicku podobné opatření zavedla v polovině prázdnin také plovárna v Oseku. Zvýšila vstupné z 50 na 80 korun, místní mají vstup zdarma, pokud si od úřadu pořídí speciální náramek. Vedení města argumentuje tím, že chce, aby koupání bylo pohodlné především pro místní.

Jenže nejednotná cena vstupného se některým lidem hodně nelíbí. "Ať si na**rou. Tohle vůbec není férové," napsala na facebook Anna. "Chudáci turisté, ať půjdou kamkoliv, stále budou platit více," přidala se Leona.

Jiní se ale snažili situaci uklidnit. "Lidi, neblázněte, určitě je to jen dočasný řešení kvůli té vyhrocené situaci. Za pár dní bude zase všechno jinak. Na podobný situace není nikdo předem připravený, tak co je napadne první, to udělaj, no a ne vždy to jsou šťastná řešení. Já bych to neviděl zas tak černě,“ napsal Milan.