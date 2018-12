V Egyptě opět útočil žralok. Turistovi se zakousl do nohy

Turisty v Egyptě vyděsil další útok žraloka. U Bratrských ostrovů v Rudém moři zaútočil na skupinu potápěčů. Německému turistovi se zakousl do nohy. Zraněného muže převezli do nemocnice. Celý útok žraloka natočil britský turista, který byl ve stejně skupině jako napadený muž.

Podle britského listu Daily Mail, kterému se se zážitkem z Egypta svěřil britský potápěč Dan White, útočil v Rudém moři žralok dlouhoploutvý. Na záběrech, které White natočil, je vidět, že nejprve se velká paryba objeví u hladiny nad skupinou potápěčů, jednoho z nich si vybere a napadne.

Německému turistovi se žralok zakousl do nohy. Z té hned začala stříkat krev. Další z potápěčů se snažil zvíře odehnat, což se mu podařilo. Muže vytáhli z vody a převezli do nemocnice. Z vody museli všichni.

Egyptské úřady už informovaly, že až do konce roku bude potápění na místech, kde k útoku došlo, zakázáno. Od června je to čtvrtý případ útoku na potápěče v Egyptě. Jednou z obětí byl bohužel i dvaačtyřicetiletý Čech. Žralok ho zabil přímo před zraky jeho manželky a dcery, které s ním na dovolené v Egyptě byly.

"O útocích žraloků jsem slyšel ve zprávách a četl v novinách, ale nikdy jsem neslyšel, že by se to stalo někde blízko mě, natož, abych toho byl svědkem," řekl Daily Mailu Dan White, který útok natočil. "Slyšel jsem, že žraloky není radno brát na lehkou váhu, že jsou nevyzpytatelní a protože jsme na jejich území, vždycky mají převahu," dodal.

Video zveřejnil proto, aby se lidé z jeho zkušenosti poučili. "Někteří mi říkají, že bychom se měli žraloků zbavit, ale oni nechápou, že my přišli do jejich domoviny, ne naopak," vysvětluje. "Toto nejsou Čelisti, je to o tom, že jsme byli ve špatný čas na špatném místě," doplnil.



Napadení turisty žralokem:

