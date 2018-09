V EU nejvíc zdražil alkohol a tabák, za nimi jsou školy! PŘEHLED

Ceny skoro všech služeb a produktů, které denně používáme, letěly v posledních letech strmě nahoru. Dokazuje to i nejnovější výzkum společnosti Eurostat, který se zaměřil na růst cen v jednotlivých státech Evropské unie mezi lety 2000 a 2017. Česko se přitom ve vývoji cen pohybuje okolo průměru.

I přes započtenou inflaci podražily o více než 90 % alkohol, cigarety a také vzdělávání. Ve statistice je na tom vůbec nejhůř Rumunsko, kde cigarety a alkohol podražily dokonce o neuvěřitelných 726,5 procenta!



V Česku zdražily produkty a služby v průměru o 39,7 %, což se blíží celkovému průměru EU (36,5 %). V našich podmínkách však nejvíce podražilo bydlení a zdravotnické služby, a to v obou případech o více jak 100 % od roku 2000.



Naopak nejlépe jsme na tom z pohledu cen oblečení. To i s připočtenou inflací dokonce zlevnilo, a to o více jak 26 %. Levnější jsou také telekomunikační služby nebo nábytek. Navíc ze všech států EU máme vůbec nejlevnější dopravu, do které ve výzkumu spadají jak pohonné hmoty a údržba vozů, tak veřejná doprava.



Ve výzkumu naprosto propadlo již zmíněné Rumunsko, ukázalo se totiž jako země, kde se zdražovalo skutečně masivně. Všechny ukazatele totiž i několikanásobně překročily stoprocentní hranici. Poměrně výrazně se zdražovalo také v Maďarsku, Lotyšsku nebo na Islandu.



Naopak vůbec nejlepší výsledky má dlouhodobě Německo, kde se průměrně zdražovalo o 28,6 %. Podobně na tom jsou také ceny ve Švédsku, Francii nebo Irsku.



Jak se zdražovalo v dalších zemích, se můžete podívat na vizualizaci Eurostatu ZDE. (Data jsou v angličtině.)