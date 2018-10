V Evropě jsou opičí neštovice! Vakcína není, lékaři děsí pandemií

"Jedná se o první případy opičích neštovic hlášené v EU. Příznaky onemocnění u importovaných případů se objevily již během letu do Velké Británie. Další importované případy nebyly dosud hlášeny," uvádí SZÚ. Podle expertů to vzhledem k cirkulaci viru opičích neštovic v Západní a Centrální Africe není zcela neočekávané. Pravděpodobnost zavlečení do Evropy zůstává podle expertů i nadále velmi nízká, ale nové případy u cestovatelů z těchto oblastí nelze vyloučit.

Britský web Daily Mail informoval o tom, že první případ se v Británii objevil už 7. září. Jednalo se o Nigerijce, který pobýval na námořní základně v Cornwallu. Druhým nakaženým byl muž z Blackpoolu, který se vrátil z Nigérie.

Právě z Nigerie se měla nákaza do Británie dostat, v této zemi se přitom v loňském roce opičí neštovice objevily poprvé od roku 1978. Z 89 nakažených jich loni zemřelo šest. Britští lékaři teď vyzývají všechny, kdo s nakaženými přišli do kontaktu, aby navštívili ordinaci. obávají se totiž pandemie.

SZÚ ale uklidňuje, že riziko šíření opičích neštovic v populaci je zanedbatelné. "Individuální riziko nákazy při kontaktu s nemocným závisí na charakteru a trvání kontaktu. Osoby v úzkém kontaktu s nemocným (rodinní příslušníci, bezprostřední sousedé v letadle, ošetřující zdravotníci) jsou bez preventivních opatření v mírném riziku nákazy," vysvětlují pracovníci oddělení epidemiologie infekčních nemocí.

Virus opičích neštovic je na člověka přenášen kousnutím, škrábnutím nebo přímým kontaktem s krví infikovaných zvířat (zejména hlodavců, ale také primátů). K šíření viru dochází i respirační cestou, tělními tekutinami infikovaných osob a předměty kontaminovanými virem.

Inkubační doba je obvykle 6 - 16 dní, samotné onemocnění trvá 2 - 4 týdny. Úmrtnost se pohybuje mezi 1 - 10 %. Projevy onemocnění jsou podobné pravým neštovicím. Patří mezi ně horečky, bolesti hlavy a zimnice, následně se na těle objevuje svědivá vyrážka.

Vakcína proti opičím neštovicím neexistuje, částečnou ochranu poskytuje očkování proti pravým neštovicím. Léčba je pouze symptomatická a podpůrná. "Zásoby vakcín proti pravým neštovicím vlastní několik zemí a Světová zdravotnická organizace. Vakcíny nejsou zamýšleny pro běžné použití v populaci. Velká Británie se rozhodla nabídnout vakcínu 3. generace zdravotnickým pracovníkům a kontaktům nemocných," uvedl SZÚ.