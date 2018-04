V havarijním stavu jsou tisíce lávek a mostů! Kdo je má opravit?

V dezolátním stavu nejsou jen silnice, ale i řada mostů. Na silnicích druhých a třetích tříd je na tom špatně každý čtvrtý, celkem jde o 3400 mostů. Oprava by vyšla na desítky miliard. A problém je i s lávkami pro pěší, jak ukázal případ v pražské Tróji, kde se v prosinci zranili čtyři lidé.

Jen v Praze je v havarijním stavu 23 mostů a lávek. Město chce letos na jejich opravu dát stovky milionů korun. Jestli to bude stačit, je otázka. Na některých místech jsou třeba na pražském Železničním mostě cesty pro pěší v naprosto katastrofálním stavu.

"Jsou v kvalifikačním stupni sedm. V tomto a příštím roce projdou opravou. Snažili jsme se ji na obou lávkách provést v jednom roce, bohužel vzhledem k organizaci se Správou železniční dopravní cesty nám neumožnili pracovat na obou zároveň," uvedla Barbora Lišková z Technické správy komunikací.

Dalším důležitým mostem ve špatném stavu je ten Libeňský, který byl dokonce na několik týdnů zcela uzavřen pro auta i tramvaje. Z mostu odpadávají obrovské kusy betonu a most musí podpírat provizorní systém. Libeňský most by měl projít rozsáhlou rekonstrukcí, při níž se zpevní pilíře a celkově prokoukne.

Nejvyšší částka, 75 milionů korun půjde na opravu mostu v ulici K Barrandovu. Ten patří k nejvytíženějším v Praze a dá se tak očekávat, že při dlouhé rekonstrukci bude docházet k dopravním kolapsům.

"Dá se předpokládat, že při opravě mostu v ulici K Barrandovu, kde plánujeme i celkovou výměnu povrchů až k Pražskému okruhu, se mohou vyskytnout dopravní komplikace," připustila Lišková.

Žalostný je ale stav řady dalších mostů v republice. Loni podle zjištění kontrolního úřadu bylo na silnicích druhých a třetích tříd v havarijním stavu přes 3000 mostů. Celkem čtvrtina všech, které u nás stojí.

Třeba devadesát let starý most v Javorníku na Hodonínsku je už dlouhou dobu ve špatném stavu. Pod ním vede železniční trať, na kterou odpadají kusy betonu. Podle Správy železniční dopravní cesty má opravu zaplatit Javorník, který hospodaří se zhruba 12milionovým rozpočtem.

"Minulý pátek jsme byli na jednání se SŽDC přímo na místě a stav je opravdu špatný. SŽDC se ale odkazuje na nějaký zákon z roku 1951, že to přešlo do správy Javorníku, s čímž my nesouhlasíme," uvedl starosta Jiří Hrbáč. Javorník na Hodonínsku má v havarijním stavu mosty dva. A podobných případů bychom našli po republice víc.