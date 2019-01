Na horách jde o život! Vstup do některých lesů už úplně zakázali

Velké nebezpečí hrozí všem, kteří se rozhodnou vydat v těchto dnech do hor. Na větvích a stromech tam totiž leží vysoká vrstva mokrého a těžkého sněhu. Lesníci a horská služba proto doporučují turistům, běžkařům a skialpinistům, aby vůbec do horských lesů nevstupovali.

Lesy České republiky vydaly už v pondělí varování před pádem stromů. Za vším je počasí, které v Česku panuje už od Nového roku. Lidem, kteří se chystají do hor, tak doporučují, aby vůbec nevstupovali do lesů nad šesti sty metry nad mořem.

"Návštěvníci hor by měli sledovat předpověď meteorologů a informace horské služby nebo správců lyžařských tras v regionu a do lesů nevstupovat, dokud se počasí neuklidní," doporučuje ředitel krajského ředitelství Lesů ČR Miroslav Rozner.

Podle horské služby se varování týká všech pohoří, která jsou zalesněna. "Nebezpečné je se pohybovat i po značených turistických stezkách, pokud vedou zalesněným územím," varuje mluvčí horské služby Radek Zeman.

Nejhorší situace je v Krušných a Orlických horách. Lesníci varují před vstupem do oblasti Suchého vrchu a Bukové hory. Bezpečno tady není ani na upravených běžeckých tratích.

Hodně sněhu je také v Jizerských a Orlických horách, v Jeseníkách, Beskydech i na vrcholcích Šumavy. Na Vysočině jde hlavně o Žďárské vrchy a okolí Kamenice nad Lipou na Pelhřimovsku a České Kanady.

"Návštěvníci horských lesů by měli být opatrní, a především běžkaři ve stopě, kde mohou ležet stromy," říká Pavel Indra, ředitel lesního a vodního hospodářství Lesů ČR. Počasí totiž omezuje i lesní techniku. "Jak to bude možné, cesty zpřístupníme," dodává Indra.

Podle Správy Krkonošského národního parku se může za současného počasí změnit pohodová túra v boj o život. I když se ve většině případů jedná o běžné turistické trasy, v zimě se může situace radikálně změnit, uvádí na svých webových stránkách.

Plánování a volba trasy by měla vždy odpovídat úrovni vašich zkušeností a vybavení. Na túry byste se podle správců parku neměli vydávat sami. Ideální skupina jsou tři až čtyři lidi. Kromě pádu stromů hrozí v horách zejména špatná viditelnost, laviny a zledovatělý terén.

Úplný zákaz vstupu do lesů však zatím neplatí. "Zákaz vstupu do lesů je záležitostí státní správy, tedy obcí, měst a krajů. Ti vydávají zákaz vstupů do lesů, my pouze doporučujeme," vysvětluje mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová a dodává, že doporučení možná vydají pro Krušné hory.

Na základě doporučení Lesů České republiky už takový zákaz vydali v Litvínově. Ten platí v katastrálním území Brandov, Rudolice v Horách, Hora Svaté Kateřiny, Fláje, Český Jiřetín a Klíny II až do 31. března 2019.