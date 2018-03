Čech, který zemřel v Hurghadě, měl na těle záhadné štípance!

Devětatřicetiletý Čech se nevrátil živý z dovolené v Hurghadě. Do zahraničí odcestoval s manželkou a dětmi ve věku jedenáct a šest let. Muž zemřel podle dostupných informací na selhání srdce. Do nemocnice byl převezen kvůli dýchacím problémům, které měl i jeho syn. Celá rodina má na sobě štípance, zatím však není jasné, co je způsobilo.