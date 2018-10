V Indii najel při oslavách vlak do lidí. 50 mrtvých, stovky zraněných

Lidé na festivalu stáli na nástupišti i v kolejišti, aby viděli oslavy zblízka. A právě to se jim stalo osudným. Vlak najel přímo do davu lidí, uvedlo BBC.

Mezi oběťmi jsou i děti. Podle svědků nebyl slyšet příjezd vlaku kvůli tomu, že panák představující démonského krále byl nacpaný pyrotechnikou.

BREAKING VIDEO: The moment when train in India, Amritsar, ran over a religious rally when they were burning some effigy, caught on camera pic.twitter.com/UgvyRYzpXj