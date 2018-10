V Indonésii se zřítilo letadlo! Na palubě bylo 188 lidí včetně dětí

Záchranáři zjistili, kde se letoun zřítil. Počet obětí se ještě zjišťuje, uvedla agentura TASS s odvoláním na indonéská média.

"Letadlo přepravovalo 178 dospělých cestujících, jedno dítě a dvě miminka, jakož i dva piloty a pět členů palubního personálu. Letoun žádal o návrat na letiště, než definitivně zmizel z radarů" uvedl Sindu Rahayu, který má na ministerstvu dopravy na starosti civilní letectví.

"V tuto chvíli nemůžeme poskytnout žádné vyjádření. Snažíme se shromáždit všechny informace a údaje," řekl šéf aerolinek Edward Sirait.

Na sociální síti zveřejnil vedoucí indonéské agentury pro katastrofy Sutopo Purwo Nugroho záběry ze záchranných akcí. "Trosky letounu Lion Air, které spadlo do vod u města Karawang. Některé lodě pomáhají zvládnout evakuaci. Video bylo pořízeno důstojníky z remorkéru," uvedl Nugroho na twitteru.

Lion Air jsou jednou z nejmladších a největších leteckých společností Indonésie, denně vypravují desítky letů, domácích i mezinárodních.

Americká firma Boeing uvedla na twitteru, že situaci pozorně sleduje.

Boeing is aware of reports of an airplane accident and is closely monitoring the situation.