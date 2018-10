V Istanbulu otevřeli superletiště! Za rekord umíraly desítky dělníků

V Istanbulu slavnostně otevřeli nové letiště a Turci doufají, že se do pěti let stane největším na světě. Po dalším rozšíření by totiž jeho branami mohlo projít až 200 milionů cestujících ročně. Pro srovnání - pražské letiště Václava Havla loni odbavilo 15 a půl milionu lidí.

90 milionů cestujících a 100 tisíc zaměstnanců v první etapě. Zatím superletiště nemá jméno, Turky už ale vyšlo na více než čtvrt bilionu korun. Do plného provozu by se mělo dostat až na konci prosince, 3 roky po zahájení stavby.

Slavnostního zprovoznění se v den 95. výročí vzniku Turecka zúčastnil také prezident Recep Tayyip Erdogan. "Společně s našimi zahraničními přáteli otevíráme nové letiště, jedno z největších na světě. Doufám, že pomůže naší zemi, regionu i světu," prohlásil.

Rozšíření, které z něj udělá největší vzdušný dopravní uzel na světě, se dočká v roce 2023. Ze čtyř terminálů vypraví až 200 milionů cestujících ročně. Z vrcholu tak sesadí americké letiště v Atlantě, které loni odbavilo téměř 104 milionů lidí.

Stane se také rájem nakupování, bude se pyšnit největším komplexem bezcelních (tzv. duty free) obchodů na světě. V areálu bude také zdravotnické středisko nebo mešita. Po úplném dokončení tu zaměstnání najde na 225 tisíc lidí.

Letiště v evropské části Istanbulu ale provází kritika. Při jeho výstavbě podle tureckého ministerstva práce zahynuly tři desítky lidí. Některá místní média ale mluví až o čtyřech stovkách. Kontroverzní jsou údajně také pracovní podmínky.

"Dávají přednost termínům před lidskými životy. Stavební firmy se úřadů bojí a snaží se práce uspíšit. Vědí, že by dostali pokutu, kdyby to nestihli. Někteří proto pracují i 18 hodin denně," uvedl Nihat Demir, předseda odborů stavebních dělníků-

V příštím roce se země chystá letiště propojit s metrem. To by mělo cestující do 35 kilometrů vzdáleného centra zavézt do 26 minut.