V Janově vyhlásili roční výjimečný stav! Vláda žádá rezignaci firmy

Italské úřady vyšetřují pád části dálničního mostu, při kterém v úterý v Janově zahynulo nejméně 39 lidí. Vláda požaduje, aby rezignovalo vedení firmy Autostrade per l'Italia, která most provozovala. Chce jí odebrat koncesi a vymáhat finanční postih až 150 milionů eur (3,9 miliardy Kč).

Janovský prokurátor Francesco Cozzi řekl, že mrtvých už je 42 a že za katastrofou je lidská chyba, nikoli nešťastná náhoda. Inženýr Antonio Brencich tvrdí, že stavba byla problematická od samého začátku.

Na rušné dálnici A10 v Janově se zřítila část mostu v délce zřejmě až dvou set metrů. Z výšky 45 metrů spadlo zhruba 35 osobních aut a několik kamionů, včetně českého, jehož řidič přežil a podle českého ministerstva zahraničí není v ohrožení života.

Oběti neštěstí

Italská agentura ANSA s odvoláním na ministerstvo vnitra napsala, že mezi oběťmi jsou i tři děti ve věku osm, 12 a 13 let. Podle médií jsou mezi mrtvými i tři mladí Francouzi, tři Chilané a dva Albánci. Deset ze 16 zraněných je v kritickém stavu, informovala televize RaiNews24.

Vina padá na provozovatele

Most "se nezřítil nešťastnou náhodou, ale protože nebyla provedena údržba", myslí si vicepremiér Luigi Di Maio, předseda vládního Hnutí pěti hvězd (M5S). "Ti, kteří nesou zodpovědnost, mají jméno a příjmení, je to (společnost) Autostrade per l'Italia," uvedl Di Maio. "Autostrade měla provést údržbu, ale neučinila tak. Vybírala jedno z nejdražších mýtných v Evropě a platila jedny z nejnižších daní, navíc v Lucembursku.

Di Maiova strana se ovšem po neštěstí nevyhnula kritice - někteří poslanci M5S v roce 2013 zpochybnili ambiciózní a nákladné opravy mostu jako plýtvání penězi. Dokument z roku 2013, v němž M5S přirovnává hrozbu zřícení mostu k "pohádce pro děti", dnes z webu hnutí zmizel, informoval list Politico.

Mosty v zemi čekají kontroly

Vicepremiér a ministr vnitra Matteo Salvini uvedl, že na popud vlády budou v celé zemi prověřeny stárnoucí mosty a tunely. Italská vláda musí podle něj vyčlenit více financí na infrastrukturu, a nebrat přitom v potaz rozpočtová pravidla Evropské unie. Salvini je zároveň předsedou euroskeptické Ligy.

Zpravodajský server BBC upozornil, že zatímco v roce 2006 Itálie vyčlenila na silnice přes 14 miliard eur (359,7 miliardy Kč), po finanční krizi v roce 2008 částka klesla pod čtyři miliardy eur (102,8 miliardy Kč).

"Jakmile skončí pátrání po obětech a pohřešovaných, začne vyšetřování a budou se analyzovat všechny aspekty projektu, realizace a údržby mostu," upozornil janovský prokurátor Francesco Cozzi. Nejprve se podle něj zjistí, jaká údržba se na mostě prováděla a co se přesně stalo v úterý, tedy zda zřícení mostu něco spustilo. Posléze prokuratura patřičně zakročí proti zodpovědným úřadům a společnostem.

Špatný návrh?

Most vybudovaný v letech 1963 až 1967 podle návrhu tehdy oslavovaného architekta Riccarda Morandiho byl problematický už od samého počátku, tvrdí inženýr Antonio Brencich. První údržbu musel podstoupit už asi 20 let od zprovoznění. U stavby se od samého začátku projevovalo rychlé chátrání použitého materiálu - předpjatého železobetonu. Most byl "špatně koncipován, špatně navržen a patrně i špatně postaven", řekl Brencich serveru RaiNews.

Připisovat pád mostu bouřce je čiré šílenství," reagoval architekt na dotaz, zda mohl při katastrofě hrát nějakou roli déšť. Stejně skepticky se staví ke zprávám, že do mostu udeřil blesk a že právě to bylo příčinou neštěstí.

Hasiči ve středu odpoledne varovali, že jeden z pilířů mostu se naklání a že zajišťují jeho stabilitu. Kvůli tomu bylo přerušeno odstraňování sutin a hledání mrtvých i přeživších v korytu řeky Poncevera, která vede pod mostem. Starosta Janova uvedl, že domy v ulici Fillak pod pilířem nepůjde zachovat, protože most bude patrně stržen.