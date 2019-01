V Karviné půjde k zemi 14 domů! Demolici sledujte živě na TN.cz

Město Karviná, především jeho část Nové město, zažívá v posledních dnech první etapu demolice zdevastovaných domů, které se nacházejí v lokalitě od místního gymnázia až k policejnímu ředitelství. Celkem bude zdemolováno 14 bytových domů s 60 vchody. Domy měli zdevastovat jejich předchozí nájemníci a není o ně žádný zájem.

Domy spravuje společnost Residomo. "Domy, které jsme se rozhodli zbourat, nabízejí byty 2.kategorie (lokální topení), od čehož v celém portfoliu postupně ustupujeme (předěláváme je na byty první kategorie a celkovou úroveň bydlení chceme postupně zvyšovat). Vzhledem k tomuto trendu a vzhledem ke stavu, ve kterém se domy nacházejí, jsme celou situaci vyhodnotili tak, že neobsazená lokalita je příležitost a je dobré být včas připraven na rozvoj," uvedla mluvčí společnosti Residomo Kateřina Piechowicz na facebooku Karviná ŽIJE.

Společnost jedná také s městem o dalším využití pozemků. Mohlo by vyrůst nové rezidenční bydlení nebo třeba sportoviště, které by přivedlo do Karviné sportovce z celé republiky. "Město má na stole projekt "Karviná všemi deseti", jak v následujících letech proinvestovat miliardy korun. Je to příležitost, kterou nesmíme promarnit," dodala Piechowicz.

S nájemníky z bytů se společnost rozloučila a těm slušným nabídla bydlení ve stejné městské části. Jednalo se především o starousedlíky a rodiny s dětmi, které navštěvovaly místní školu.

Podle primátora města Jana Wolfa by nebylo ekonomicky vhodné tyto domy opravovat. Stěhovat by se do nich mohli pouze sociálně slabí a vznikl by obchod s chudobou, uvedlo město na facebooku.

První etapa demolice bude probíhat do jara. Druhá pak začne v létě.