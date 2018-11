V Karviné se stojí obří fronty na Nohavicu. Děti tam nesmí!

Koncert se koná v prosinci v kulturním domě v Karviné, kde začal v pátek ve tři odpoledne prodej lístků. Fanoušky zpěváka se to tam ale hemží už od rána - někteří čekají už od 6:30. Lidé stojí ve frontě sahajících od pokladen dolů k šatnám i několik hodin. Informovala o tom facebooková stránka Karviná ŽIJE.

Agentura zastupující zpěváka si totiž nepřála, aby se lístky prodávaly na internetu. Zájemci si je tudíž mohou koupit pouze na pokladně. To popudilo celou řadu fanoušků. "Takže nic, dovolenou si na frontu brát nebudu," napsal jeden z uživatelů Facebooku.

Kromě nemožnosti nakoupit lístky online je dalším specifickým rysem prosincového koncertu to, že si zpěvák nepřeje vstup dětí do 15 let. "Je to soukromá akce a my k tomu informace poskytovat nebudeme. Prostě to tak je," řekla pro TV Nova Nohavicova manažerka Jana Linková.

"Zřejmě vyhodnotili, že jsou písničky nevhodné pro mladší publikum," uvedla paní Rybová z kulturního domu v Karviné. "Vím jenom to, že to má agentura pana Nohavici stanovené ve smlouvě. Je to ale poprvé, kdy má tohle omezení. Před čtyřmi lety tuhle podmínku neměli," dodala paní Rybová.

Na návaly lidí v kulturním domě dohlíží strážníci karvinské městské policie, aby byl zajištěn pořádek.

Jarek Nohavica minulý týden převzal od Vladimíra Putina Puškinovu medaili, což jeho fanoušky rozdělilo na dva znepřátelené tábory. Podle některých neměl ocenění od ruského prezidenta převzít, protože tím poplival i svou vlastní tvorbu.

I tak je v Karviné zájem o Nohavicův koncert evidentně obrovský. "Kdo nemá ostré lokty, nemá šanci," okomentovala fotografii tlačenice v kulturním domě uživatelka Facebooku.