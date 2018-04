V KLDR boural autobus s turisty! Zemřelo přes 30 lidí

O nehodě jako první informovala čínská státní televize. Na twitteru uvedla, že při nehodě zemřelo více než 30 čínských turistů. Autobus se měl zřítit z mostu. Svůj tweet později televize smazala. Že při nehodě zemřelo přes 30 turistů, uvedl i web NKNews.com.

Čínská ambasáda v KLDR potvrdila, že v provincii Severní Hwanghe havaroval autobus s čínskými turisty. Nehoda si podle velvyslanectví vyžádala "velký počet obětí". Na místo a do nemocnic, kam byli převezeni zranění, se vypravili pracovníci velvyslanectví.

Čínská televize odvysílala záběry modrého autobusu převráceného na střechu a také záběry z nemocnice, kde lékaři o jednoho ze zraněných pečovali.

K nehodě zřejmě přispělo počasí. Korejský poloostrov zasáhly o víkendu prudké deště. Silnice na jih KLDR navíc prochází intenzivní přestavbou před očekávaným setkáním vůdce KLDR Kim Čong-una s jeho jihokorejským protějškem.

Turisté z havarovaného autobusu přiletěli do KLDR z čínského města Šen-jang. Autobus je zřejmě vezl do města Kesong, které je oblíbenou destinací pro turisty. Zhruba 500 let byl korejským hlavním městem.

Turisté přinesou každoročně severokorejskému rozpočtu v přepočtu zhruba miliardu korun. Zhruba 80 % návštěvníků KLDR jsou Číňané.