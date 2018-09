V Kolumbii mají živého Spider-Mana! Vylezl na 22patrový dům

22 pater za 12 minut, bez jištění, jen v rukavicích a helmě. Jedinou komplikací byli členové ochranky, kteří ho zastavili těsně před vrcholem kancelářské budovy v Medellinu.

Gogulan skončil na policii, brzy byl ale propuštěn a řekl, že ve městě bude ještě pár dní. Možná se chystá na další výstup. Přípravuje se prý prakticky nepřetržitě.

"Záleží, co je to za budovu, trénuji většinou týden až měsíc, ale v podstatě každý den. Například na tuhle budovu jsem se připravovat nemusel, protože výstup je lehký," popsal Gogulan.

V porovnání s jinými Gogulanovými kousky bylo zdolání této stometrové budovy asi opravdu hračkou. Vylezl už na více než 200 staveb v 48 zemích. Začal už v pěti letech, kdy vylezl na dvoupatrový dům. "Z padesáti procent je to o síle a z padesáti o hlavě," tvrdí.

Nebezpečné kousky sdílí se svými fanoušky na sociálních sítích. A v Kolumbii to nebylo poprvé, co ho zadržela policie. Podobně dopadl, když zdolával 39patrovou budovu na Park Avenue v New Yorku. Nedostal se ani do půlky.

Gogulan není zdaleka jediným odvážlivcem, který ve výškách pokouší své štěstí. Ne vždy ale výstupy končí dobře. Nedávno přišel ve svých 25 letech o život Jackson Coe - našli ho u výškové budovy v New Yorku. Zranění nasvědčovala tomu, že zemřel následkem pádu.