V létě hrozí otrava jídlem častěji. Problém je grilování i zmrzlina

Problémy začínají už při nákupu. V teplých dnech se v potravinách rychleji množí bakterie, které mohou způsobovat zdravotní potíže. Mezi rizikové potraviny, kde dochází k nejrychlejšímu množení, patří třeba maso, vejce, mléko nebo cukrovinky. Abychom se problémů vyvarovali, je třeba dodržovat několik preventivních opatření. Ta se týkají už samotného nákupu potravin.



"Je dobré nakoupit nejdříve trvanlivé potraviny a ty rizikové potraviny si nechat až nakonec, před tím, než jdeme platit. Určitě je lepší mít v autě připravenou alespoň termotašku, kterou si i můžete u jednotlivých prodejců koupit a potraviny uložit alespoň do té termotašky," radí MUDr. Jarmila Rážová z Krajské hygienické stanice Středočeského kraje.



Doma bychom pak rizikové potraviny měli skladovat v teplotě do maximálně osmi stupňů Celsia a dbát na to, aby při přípravě pokrmu strávily co nejkratší čas mimo lednici.

Zdravotní potíže může způsobit třeba i Čechy tolik oblíbené letní grilování. Je nutné dát si pozor už při samotném zpracování masa nebo čerstvé zeleniny. Prkénko, na kterém jsme zpracovávali syrové maso, musíme stejně jako nůž a dřez řádně umýt vodou o teplotě alespoň 80 stupňů, než na něm začneme krájet další potraviny, třeba zeleninu. Zabráníme tak přenosu škodlivých bakterií. Ovoce a zeleninu před konzumací vždy důkladně omyjeme pitnou vodou. Při grilování je nutné maso pořádně propéct, což platí především pro kuřecí.

Maso však není jedinou problematickou potravinou. Řádně tepelně zpracovaná by měla být i vejce nebo moučníky, které z nich připravujeme, a pozor byste si v létě měli dát i na nákup zmrzliny.



"Z tohoto hlediska je závažnější smetanová zmrzlina, protože tam je potencionální riziko vzniku průjmových onemocnění jako je salmonelóza. (…) V tuto chvíli jsme k červenci provedli kolem 140 kontrol. Při nich jsme odebírali vzorky a přibližně 60% z těch nabraných vzorků nevyhovělo, to zejména v položce enterobakterie, což jsou indikační bakterie, které ukazují, že stroj, ve kterém se zmrzlina vyrábí, není řádně udržován, čištěn a dezinfikován," upozorňuje Rážová.



Pokud k nákaze dojde, projevuje se zvracením, průjmy nebo bolestmi břicha. Odborníci radí vyhledat lékaře a své podezření na nakažené potraviny neprodleně nahlásit na příslušnou krajskou hygienickou stanici. Pomůžete tím zabránit tomu, aby se nebezpečné bakterie šířily dál.