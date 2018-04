V Liberci to vře, primátor podal oznámení na svého náměstka

V celém sporu jde o podpis smlouvy, která Liberec zavazuje k odkupu buněk na libereckém autobusovém nádraží za 3 miliony korun.

Podle primátora jeho náměstek smlouvy podepsal za jeho zády v neděli, kdy primátor nebyl v práci, a protiprávně ho tím obešel.

"Smlouvu za mě v nepřítomnosti podepsal v neděli 8. dubna. Prodávající ji podepsal normálně v pondělí 9. dubna, kdy jsme všichni byli ve svém úřadu. Vysvětloval mi to, že holt chodí i v neděli do práce," uvedl Batthyány.

S tím primátor podle svých slov neměl problém, chtěl ale ještě jednou zastupitelům vysvětlit další okolnosti prodeje buněk odbavovací haly na autobusovém nádraží.

"Měl by pravdu, pokud by tam neexistovalo usnesení zastupitelstva. A to řeklo jasně. Chceme to vykoupit a Korytář má podniknout veškerý další kroky. A pokud bych čekal, než on se rozhoupe, tak bych akorát riskoval to, že z celé transakce sejde. On tady v neděli nebyl. A tohle si vždycky obhájím," vysvětlil Korytář.

"Není tomu tak, protože v usnesení je, že to má jen zajistit podepsání těchto smluv," reagoval Batthyány. Teď bude případ řešit policie, protože primátor chce nechat svého náměstka trestně stíhat.

Na otázku, proč musel Batthyány trestní oznámení podat, primátor odpověděl: "Protože podepsal smlouvy v rozporu se zákonem a snažil se mě obejít. Nedělá mi to radost, ale jinak to řešit nejde, protože budeme muset napadnout i platnost smluv."