V Londýně zatkli pilota, vypil dvě lahve vína a šest piv!

Policisty k podezřele vyhlížejícímu pilotovi zavolal řidič letištního autobusu, prý z pilota značně cítil alkohol. Policie po provedené dechové zkoušce naměřila pilotovi, který se právě chystal odvézt cestující do Tokia, neuvěřitelných 1,89 promile alkoholu v dechu!

Dvaačtyřicetiletý Katsutoshi Jitsukawa byl okamžitě zatčen, povolený limit pro množství alkoholu pro řízení letadla, překonal téměř desetkrát. Tolerovaná hladina alkoholu pro pilota je ve Velké Británii 0,2 promile.

Soud ho krátce na to poslal do vazby, uvedla britská BBC. Japonec se přiznal, že šest hodin před jízdou vypil dvě láhve vína a šest plechovek piva. Ve vazbě zůstane do 29. listopadu, pak jej čeká rozhodnutí o výši trestu.

Japonské aerolinky se za incident omluvily. Spoj, kterým měl pilot odletět, nabral sice dvouhodinové zpoždění, ale jelikož Japonsko posílá vždy v letadle piloty tři, cestující odvezli zbylí dva kolegové zatčeného pilota.