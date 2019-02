V Marseille útočník pobodal čtyři lidi! Vybral si je nejspíš náhodně

Podle francouzských médií mělo být útočníkovi šestatřicet let, uvedl actu17fr. Další média uvádí, že se mělo jednat o bezdomovce, který byl policií znám kvůli případu vraždy v roce 2003.

K útoku došlo v jedné z hlavních ulic v Marseille, která je dlouhá kilomer. Na místě probíhají rozsáhlá bezpečnostní opatření.

O incidentu informovala místní policie na svém twitteru. "Aktuální policejní operace v Canebière. Vyhněte se oblasti," varovala policie.

#BREAKING knife attack in #Marseille - At least 4 people have been injured. The attacker has been shot by the police pic.twitter.com/cPyAsC8mGZ